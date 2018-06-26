Художник из Молдовы приделал Киркорову тело льва и восхитился Бузовой

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Российский художник из Нижнекамска, выходец из Молдовы Кристиан Апостол написал абстрактное полотно с изображением Филиппа Киркорова.

Свою работу Кристиан планирует подарить знаменитому певцу при личной встрече.

© Sputnik / Rodion Proca Билан отведал молдавской клубники от Киркорова и Додона

Как сообщают российские СМИ, этот творческий жест был сделан в знак признательности Киркорову, помогающему молдавской группе DoReDos >>>

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"Когда узнал, что Филипп Киркоров помогает молдавской музыкальной группе на Евровидении в Португалии, я понял, что это знак! Я изобразил Филиппа с туловищем льва, во-первых, потому, что он — король, о чем говорит наличие короны. У Филиппа на картине есть крылья, символизирующие свободу, и это не "свобода от", а свобода быть самим собой. Легкость и открытость, с которой он общается, восхищает меня", — написал Кристиан Апостол в соцсетях.

© Photo: Новости Нижнекамска - НТР 24 Портрет Филиппа Киркорова, художник Кристиан Апостол

Ранее наш земляк написал картину, на которой изобразил Ольгу Бузову.

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"Я изобразил Ольгу с шестью руками, поскольку она, во-первых, явно привлекательное божество, которое делает столько вещей, сколько не может постичь обычный представитель "хомо сапиенс". Она смотрит в бесконечность, и время ей неподвластно. Ольга всегда впереди времени на несколько шагов. У нее крылья, которые даны тем, кто без греха, и одна нога. Она самодостаточна и не зависит даже от любви. Это любовь от нее зависит. Ольга наверху пирамиды, поскольку любовь и восхищение идут к ней от всех слоев общества. Ольга обладает огромной способностью привлекать внимание. Я лично восхищаюсь ей, поскольку она одна из единственных, кто по-настоящему процветает и преуспевает, несмотря на то, что ее буквально постоянно кто-то прессует", — написал тогда Кристиан в соцсетях.