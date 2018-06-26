Новая беда в семье Михаила Круга: воры опять проникли в его дом

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Вдова известного исполнителя песен в стиле "шансон", певица Ирина Круг была ограблена. Об этом сообщила журналистам официальный представитель исполнительницы Анна Тимохина.

В связи с произошедшим инцидентом, певица обратилась с заявлением в органы правопорядка.

"Я знаю, что это произошло сегодня ночью и что все были дома, но никто не проснулся. Ирина позвонила, единственное, что сказала, что в дом проникли. Она очень быстро мне сказала, поэтому о ее состоянии не могу ничего сказать", — поведала Тимохина.

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Представитель исполнительницы также рассказала, что Ирина Круг не отвечает на телефонные звонки.

"Я ее тоже не беспокою, потому что осознаю, что это давать показания в полиции — малоприятная процедура", — отметила Тимохина.

Михаил Круг стал популярен как автор и исполнитель песен в жанре русского шансона. Он стал одним из самых известных представителей данного данного жанра в музыкальной палитре российских исполнителей. Одна из наиболее хитовых композиций Круга — песня "Владимирский централ". Круг был убит летом 2002 года ворами, проникшими в его дом также в темное время суток.