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Футболист Марадона

Состояние Марадоны резко ухудшилось: что медики говорят о его здоровье

© Sputnik / Александр Вильф
В России
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Петербургские врачи рассказали о помощи, которую оказали Марадоне после матча ЧМ Аргентина-Нигерия.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. После финального свистка матча группового этапа Чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Нигерии Марадоне стало плохо, и ему потребовалась госпитализация.

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По крайней мере, об этом сообщили СМИ. Сам же Марадона опроверг сообщения о госпитализации и заявил, что с ним все в порядке, отмечает РИА Новости.

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Врачи станции скорой помощи Санкт-Петербурга измерили Диего Марадоне пульс после матча между сборными Аргентины и Нигерии, но от медицинской помощи он отказался.

"Наши сотрудники подходили к нему померить пульс. Он сказал, что медицинской помощи не требуется. Информация о госпитализации – это фейк", — сказал представитель станции.

Аргентинцы 26 июня в Санкт-Петербурге обыграли нигерийцев со счетом 2:1 и вышли в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграют со сборной Франции.

Болельщик сборной России по футболу
© AFP 2018 / Ozan Kose
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Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона наблюдал за матчем из VIP-ложи стадиона на Крестовском острове. Во время телетрансляции камеры неоднократно показывали его бурные эмоции и реакцию на происходящее. К примеру, после второго гола аргентинцев легендарный футболист позволил себе жесты оскорбительного характера.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.

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Теги:
футболист, Марадонна, Санкт-Петербург, Россия, Политика
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