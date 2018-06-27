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Очередь в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади

Очередь в мавзолей: почему в Москве вновь так хотят увидеть Ленина

© Sputnik / Юрий Абрамочкин
В России
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Невероятное столпотворение на Красной площади: зачем футбольные болельщики часами выстаивают очередь в мавзолей.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Пользователи соцсетей из Москвы отмечают, что давно на Красной площади и, в особенности, у мавзолея Ленина не было такого количества народа. Дисциплинированно выстроившаяся очередь растянулась не на одну сотню метров. Все дело в том, что одним из обязательных пунктов посещения для футбольных болельщиков стал в эти дни Мавзолей Ленина. РИА Новости узнало, что заставляет людей по часу стоять на солнцепеке и почему русская революция интересует иностранцев.

Иностранцы возле мавзолея Ленина на Красной площади
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Иностранцы возле мавзолея Ленина на Красной площади

"Народу много, — говорит сотрудник полиции, наблюдающий здесь за порядком. — Если хотите попасть внутрь, советую подождать, пока закончится чемпионат. А то каждое утро к десяти часам собирается толпа, очередь — не меньше часа. Некоторые, например китайцы, приходят заранее, чуть ли не к шести утра".

По Красной площади гуляют толпы болельщиков. Одни — с флагами своих сборных, накинув их на плечи наподобие плаща. Другие купили российские военные фуражки и тут же и примерили. Кто-то громко насвистывает мелодию песни "Калинка-малинка".

В очереди в Мавзолей Ленина много гостей из Латинской Америки.

Иностранный турист возле Мавзолея Ленина на Красной площади
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Иностранный турист возле Мавзолея Ленина на Красной площади

"Мы в России с 12 июня, — рассказывает Эдгар-Августо из Колумбии, путешествующий с родителями. — Уже побывали в Саранске, Казани, Нижнем Новгороде. Сегодня пришли в Мавзолей, ведь Ленин был вождем русской революции. Мой отец прочитал множество его работ. Он, кстати, читал и Маркса, и Энгельса. Отец интересуется революцией. Я тоже кое-что читал — историческую литературу, это меня привлекает. Ничего особенного внутри не ожидаю увидеть. Просто думаю, что туда нужно сходить".

Помимо Мавзолея и Красной площади Эдгар посетил московский парк "Зарядье" и в восторге от московского метро. "Невероятно красивое, все станции оформлены совершенно по-разному. Это просто потрясающе!".

Большой театр, Красная площадь и дальше вниз, к "Зарядью" — это, кажется, самый очевидный московский маршрут для болельщиков, которые на самом деле приезжают в столицу всего на несколько дней. Времени на осмотр достопримечательностей не так уж много.

Две испанки бурно спорят, пытаясь понять, как им быстрее добраться от Красной площади до Крутицкого подворья на Таганской. Этот довольно неожиданный выбор говорит о том, что девушки тщательно подготовились к путешествию. Большинство же ограничивается самыми известными местами.

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"Мы уже гуляли около Большого театра, сегодня — по Красной площади, — объясняет Жереми из Франции. — А вообще мы думаем, что нужно на следующий год приехать сюда, посмотреть Москву более внимательно".

"В Мавзолей хочется попасть, ведь это часть истории, — продолжает он. — Во французских школах изучают русскую революцию, так что мы читали о Ленине и большевиках. Вдруг когда-нибудь его захоронят, и больше уже этого не увидишь".

El monumento de Lenin en Vladivostok
© Sputnik / Vitaly Ankov
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Очередь в Мавзолей стоит за ограждением, на некотором расстоянии от входа. А рядом многочисленные туристы делают селфи. Впрочем, далеко не все вполне представляют, что они фотографируют.

Маркос из Бразилии делает снимок, как и все остальные. Но на вопрос, знает ли он, что там внутри, отвечает вопросом: "Это связано со Второй мировой или еще раньше — с русской революцией? О Ленине я слышал, но не уверен, что хорошо понимаю, о чем речь".

Те, кто уже выстоял очередь и побывал внутри, выходят с чувством выполненного долга.

"Мне это было интересно, — признается Джесси из Бразилии. — Когда я шел сюда, думал, что там просто гроб. Я любопытный человек, и если бы была возможность посмотреть на тело Майкла Джексона или президента Кеннеди, я бы не отказался".

На днях одна сотрудница Музея Москвы посетовала в фейсбуке, что приехавшие на чемпионат туристы Третьяковке предпочитают этот "главный экспонат".

Действительно, Мавзолей Ленина, давно уже не привлекающий особого внимания россиян, наверное, возглавил список туристических достопримечательностей для болельщиков. И вряд ли в этом есть какая-то идеологическая подоплека.

Иностранцы возле Мавзолея Ленина на Красной площади
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Иностранцы возле Мавзолея Ленина на Красной площади

"Это очень важное место для меня, — говорит Филипе из Колумбии. — Тут находится тело человека, который вершил историю. Для меня важно все, что связано с Лениным. Но не подумайте, что я симпатизирую идеям революции. Это просто интерес к истории".

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Теги:
Революция 1917 года, очередь, мавзолей, болельщики, интерес, футбол, Владимир Ленин, Москва, Россия, Примечательные факты
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