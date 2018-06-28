15:34 28 Июня 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD16.87
  • RUB0.27
  • RON4.22
  • UAH0.64
Поиск
Срочно:
Член правления компании Интер РАО Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже в пользу Румынии, во время рассмотрения жалобы на арест в Московском городском суде.

Адвокат подозреваемой в шпионаже Цуркан отказался от комментариев

© Sputnik / Евгений Одиноков
В России
Получить короткую ссылку
15410

Защита уроженки Молдовы Карины Цуркан, члена правления "Интер РАО", которую подозревают в шпионаже, отказалась от комментариев.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Адвокат задержанной в Москве Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже в пользу НАТО, отказался давать комментарии журналистам.

"Пока никаких комментариев для СМИ я дать не могу", — отметил адвокат Дмитрий Цуприк, которого цитирует РИА Новости.

В свою очередь пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила, что заседание пройдет в закрытом режиме. Цуркан будет участвовать в нем по видеосвязи из СИЗО "Лефортово".

НАТО
© Sputnik / Алексей Витвицкий
В ФСБ рассказали, какие секреты "сливала" Карина Цуркан в НАТО

Мосгорсуд проверит в четверг законность ареста члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан.

В апелляционной жалобе защита просит смягчить меру пресечения.

Цуркан — гражданка Румынии, но румынский МИД пока не получал от российских властей официального сообщения, как и обращений от семьи задержанной об оказании консульской помощи.

Шпионские страсти: почему США толкают Румынию на скандал с Россией>>>

Лефортовский суд Москвы 19 июня сообщил об аресте Цуркан, которую подозревают в шпионаже. Подробности дела, в том числе о личности Цуркан, не раскрываются. При этом полная тезка подозреваемой является членом правления энергокомпании "Интер РАО".

В компании сообщали, что член правления Цуркан находится в отпуске.

Наручники на решетке камеры предварительного заключения
© AFP 2018 / NOEL CELIS
По подозрению в шпионаже: как содержат в СИЗО Карину Цуркан

В Румынии прокомментировали дело Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже>>>

По данным ряда российских СМИ, Цуркан обвиняется в шпионаже в пользу Румынии. Ранее источник сообщил, что Цуркан, входившая в совет директоров проектной компании "Аккую Нуклеар", могла передавать зарубежным спецслужбам информацию о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".

Как сообщила зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, Цуркан содержится в СИЗО в двухместной камере, конфликтов с сокамерницей у нее нет, сотрудники относятся к ней уважительно. Однако Цуркан испытывает трудности в плане питания: подозреваемая — вегетарианка, и поэтому есть тюремную баланду не может. Так что пока ей приходится фактически голодать, сказала Меркачева. По словам правозащитницы, медики СИЗО также не разрешили родным Цуркан передать ей необходимые витаминные комплексы и таблетки. Сама Цуркан не просит ничего, кроме книг. По словам Меркачевой, для арестованной происходящее — стрессовая ситуация и она находится в состоянии шока.

По теме

Румыния готова оказать поддержку задержанной за шпионаж Карине Цуркан
В Москве женщину с молдавской фамилией подозревают в шпионаже
Теги:
комментарии, адвокат, Карина Цуркан, Москва, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дорожный знак, обозначающий территорию Украинского государства
    Чернобыльская демаркация

    Беларусь и Украина договорились провести демаркацию общей границы на территории зоны отчуждения в 2019 году.

  • Двигатель самолета
    Мне бы в небо

    Грузия закрыла воздушное пространство для сирийских авиакомпаний из-за признания Дамаском независимости Абхазии и Южной Осетии.

  • В Волгограде во время ЧМ запретили продажу алкоголя в стеклянной таре
    Полусухой закон

    Премьер-министр Абхазии предложил запретить продажу алкогольной продукции с 23:00 до 08:00 – что об этом думают жители республики?

  • Бутылки. Архивное фото
    Мечта коллекционера

    На российском интернет-аукционе выставлены крышки от бутылок кыргызских производителей пива.

  • Город Багдад, архивное фото
    Путь домой

    По данным внешнеполитического ведомства Таджикистана, накануне с иракским МИД была достигнута договоренность о возвращении на родину двух таджикских детей

  • Мужчина сидит у компьютера
    Свое дело

    В Узбекистане утверждена государственная программа, в рамках которой молодежи будут выдавать беспрецедентные льготные кредиты на поддержку стартапов.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Чудеса на виражах: "выкрутасы" турецких пилотов привели публику в вострог
Аргентинцы на Антарктиде отпраздновали выход своей сборной в 1/8 финала ЧМ-2018
Аргентинцы на Антарктиде отпраздновали выход сборной в плей-офф
Самые опасные туристические направления в мире
Самые опасные страны для туризма

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться