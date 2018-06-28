Адвокат подозреваемой в шпионаже Цуркан отказался от комментариев

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Адвокат задержанной в Москве Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже в пользу НАТО, отказался давать комментарии журналистам.

"Пока никаких комментариев для СМИ я дать не могу", — отметил адвокат Дмитрий Цуприк, которого цитирует РИА Новости.

В свою очередь пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила, что заседание пройдет в закрытом режиме. Цуркан будет участвовать в нем по видеосвязи из СИЗО "Лефортово".

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Мосгорсуд проверит в четверг законность ареста члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан.

В апелляционной жалобе защита просит смягчить меру пресечения.

Цуркан — гражданка Румынии, но румынский МИД пока не получал от российских властей официального сообщения, как и обращений от семьи задержанной об оказании консульской помощи.

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Лефортовский суд Москвы 19 июня сообщил об аресте Цуркан, которую подозревают в шпионаже. Подробности дела, в том числе о личности Цуркан, не раскрываются. При этом полная тезка подозреваемой является членом правления энергокомпании "Интер РАО".

В компании сообщали, что член правления Цуркан находится в отпуске.

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По данным ряда российских СМИ, Цуркан обвиняется в шпионаже в пользу Румынии. Ранее источник сообщил, что Цуркан, входившая в совет директоров проектной компании "Аккую Нуклеар", могла передавать зарубежным спецслужбам информацию о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".

Как сообщила зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, Цуркан содержится в СИЗО в двухместной камере, конфликтов с сокамерницей у нее нет, сотрудники относятся к ней уважительно. Однако Цуркан испытывает трудности в плане питания: подозреваемая — вегетарианка, и поэтому есть тюремную баланду не может. Так что пока ей приходится фактически голодать, сказала Меркачева. По словам правозащитницы, медики СИЗО также не разрешили родным Цуркан передать ей необходимые витаминные комплексы и таблетки. Сама Цуркан не просит ничего, кроме книг. По словам Меркачевой, для арестованной происходящее — стрессовая ситуация и она находится в состоянии шока.