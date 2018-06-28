ФСБ предъявила обвинение Карине Цуркан, а Мосгорсуд оставил ее под арестом

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. ФСБ предъявила члену правления "Интер РАО" Карине Цуркан официальное обвинение в шпионаже.

"Обвинение моей подзащитной предъявлено", — сказал адвокат Дмитрий Цуприк, которого цитирует РИА Новости.

Также стало известно, что суд отклонил апелляционную жалобу защиты, которая просила смягчить меру пресечения. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно".

"Решение суда об аресте оставлено без изменения", — отметил Цуприк.

Сама же Карина Цуркан не признает вину в шпионаже и считает уголовное дело попыткой сместить ее с должности.

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Уроженка Молдовы Карина Цуркан также является гражданкой Румынии, но румынский МИД пока не получал от российских властей официального сообщения, как и обращений от семьи задержанной об оказании консульской помощи.

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Лефортовский суд Москвы 19 июня сообщил об аресте Цуркан, которую подозревают в шпионаже.

В компании сначала сообщали, что член правления Цуркан находится в отпуске.

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По данным ряда российских СМИ, Цуркан обвиняется в шпионаже в пользу Румынии.

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Ранее сообщалось, что Цуркан, входившая в совет директоров проектной компании "Аккую Нуклеар", могла передавать зарубежным спецслужбам информацию о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".

Как сотметила зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, Цуркан содержится в СИЗО в двухместной камере, конфликтов с сокамерницей у нее нет, сотрудники относятся к ней уважительно.

Однако Цуркан испытывает трудности в плане питания: подозреваемая — вегетарианка, и поэтому есть тюремную баланду не может. Так что пока ей приходится фактически голодать, сказала Меркачева. По словам правозащитницы, медики СИЗО также не разрешили родным Цуркан передать ей необходимые витаминные комплексы и таблетки. Сама Цуркан не просит ничего, кроме книг. По словам Меркачевой, для арестованной происходящее — стрессовая ситуация и она находится в состоянии шока.