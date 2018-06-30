Путин утвердил план по борьбе с коррупцией в России

На официальном интернет-портале правовой информации появился указ об утверждении российским лидером плана по борьбе с коррупцией в РФ.

КИШИНЕВ, 30 июн — Spunik. Президент России Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.

"Утвердить прилагаемый национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы", — говорится в указе.

© Sputnik / Владимир Федоренко В России объявлен жестокий бой коррупции

В документе добавлены рекомендации Совету Федерации, Государственной думе, Верховному суду, Счетной палате, Центральному банку и Центральной избирательной комиссии обеспечить реализацию национального плана противодействия коррупции.

"Доклады о результатах исполнения пункта… настоящего указа в части, касающейся внесения изменений в региональные антикоррупционные программы, представить до 1 октября 2018 года", — отмечается в документе.

Добавляется, что будет сформирована рабочая группа, которая проследит за выполнением плана.