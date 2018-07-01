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Внедорожник

"Грязных" автомобилей в России не будет: вступили в силу ограничения

© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
В России
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Теперь владельцы "Жигулей" и "Лады Самара" не смогут ездить по некоторым дорогам и въезжать в некоторые населенные пункты.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. C 1 июля в России вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения, которая, в том числе, предполагает запрет на въезд транспорта с грязным выхлопом. Ограничения коснутся автомобилей с двигателями класса "Евро-0", "Евро-1", "Евро-2". 

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Как уточняет РИА Новости, ссылаясь на "Коммерсантъ", постановление правительства, подписанное в июле прошлого года премьер-министром Дмитрием Медведевым, вводит ряд дорожных знаков, в том числе "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств": запрещено движение автомобилей, экологический класс которых ниже значения, указанного знаком. Также появится информационная табличка "Экологический класс транспортного средства", которая будет устанавливаться в комбинации с другими знаками.

Ограничения могут вводиться в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. Под них могут попасть такие модели автомобилей, как "Жигули" и "Лада Самара".

Контролировать проезд транспорта будут дорожные камеры и инспекторы, номера автомобилей будут сверять с базой данных МВД, в которой есть информация об экологическом классе транспортного средства. Штрафовать, предположительно, будут за несоблюдение требований дорожных знаков, в таком случае придется платить 500 рублей. 

© Sputnik / Maksim Blinov
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При этом "Коммерсантъ" отмечает, что новые знаки пока существуют только на бумаге, поскольку технические требования к ним до сих пор не закреплены в ГОСТах.

Координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов, комментируя ранее в интервью РИА Новости экологические нововведения в ПДД, отметил, что они коснутся почти всех автолюбителей.

"Это означает, что правительство Москвы или Ленобласти, к примеру, может принять решение, что въезд в пределах МКАД или КАД разрешен только автомобилям экологического класса не ниже чем Евро-3", — сказал эксперт.

При этом он напомнил, что подобные ограничения уже существуют в таких городах, как Париж.

"Дело в том, что автомобиль экологического класса Евро-5 менее опасен, чем автомобиль Евро-0, он делает в 80 раз меньше загрязнений. Соответственно если один автомобиль такого класса заезжает в город, то выброс загрязнений от него равен выбросу 80 автомобилей. А поскольку здесь очень высокая концентрация людей, естественно, что ограничения для неэкологичных автомобилей логичны", — разъяснил Шкуматов.

В свою очередь руководитель общественного движения "Федерация автовладельцев России" Сергей Канаев считает, что введение зон с ограничением экологического класса механических транспортных средств может позитивно сказаться на экологической обстановке, однако в то же время он опасается, что это приведет к дальнейшему внедрению платного въезда в город.

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Теги:
грязный выхлоп, ограничение, стандарты, ПДД, движение, автомобили, экология, Лада Самара, Жигули, Сергей Канаев, Петр Шкуматов, Россия
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