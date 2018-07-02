Кому хотел "помочь" гражданин Молдовы, сообщивший о бомбе в Петербурге

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Гражданин Молдовы передал в полицию Санкт-Петербурга ложное сообщение о том, что здание суда в этом городе заминировано.
Личность дезинформатора уже установлена, но мужчина пока не задержан. Полиция сообщает, что ему 31 год.
Звонил злоумышленник с чужого мобильного телефона, находясь в тот момент на территории Петербурга. Аппарат, с которого был произведен звонок, принадлежит 30-летнему иностранцу, гражданство которого в управлении МВД не уточнили.
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После звонка здание суда, конечно же, проверили и, как ожидалось, никакого взрывного устройства не обнаружили, сообщают российские СМИ.
В тот день, 28 июня, в этом здании, на улице Ольги Берггольц, должны были провести заседания по 47 гражданским и 17 уголовным делам.