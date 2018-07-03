Вниманию водителей из Молдовы: это надо знать, выезжая в Россию за рулем

В России вступили в силу изменения в закон о вождении в нетрезвом состоянии.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Традиционно лето — сезон отпусков, когда многие жители Молдовы отправляются за рубеж и в туристические поездки, и повидать родственников, коих у жителей нашей республики немало в России. Причем многие предпочитают добираться на своем автомобиле, считая такой вид поездки наиболее комфортным для себя и тех, кто поедет рядом. Однако в России приняты изменения в закон, которые важно знать и автолюбителям из Молдовы.

С 3 июля в России вступили в силу поправки в закон о вождении в нетрезвом виде. Административная ответственность за пьяное вождение грозит при обнаружении более 0,3 грамма спирта на литр крови. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее факт опьянения водителя устанавливался только по дыхательному тесту. Теперь дополнительным способом стал анализ крови. При этом документ не изменяет ранее установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулем при анализе выдыхаемого воздуха — 0,16 миллиграмма на литр воздуха.

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Ожидается, что нововведение устранит правовые пробелы в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Процедура химико-токсикологических исследований при медицинском освидетельствовании прописана приказом Минздрава РФ от 18 декабря 2015 года.

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По данным ГИБДД, в 2017 году в России произошло свыше 16,2 тысячи аварий с участием пьяных водителей (на 3,4 процента меньше показателя 2016 года), в результате которых погибли более 4,6 тысячи человек. Всего по итогам 2017 года в России зафиксировали 169,5 тысячи ДТП.