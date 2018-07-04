В России упростят легализацию лиц без гражданства

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. В России предлагают упростить правила легализации лиц без гражданства, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника Главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ Ольгу Кириллову.

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Разработанный в МВД законопроект должен помочь лицам без гражданства оформить паспорта.

"Я говорю о тех, кто приехал после июля 2002 года, нарушил установленный срок нахождения (90 дней) и уже долгие годы расплачивается за совершенное административное правонарушение", — пояснила Кириллова на пресс-конференции.

Пока законодательная инициатива проходит процедуру согласования в других министерствах и ведомствах. Помимо лиц без гражданства она затронет и тех, у кого паспорт отсутствует после освобождения из мест лишения свободы.

"Люди смогут обратиться в наше подразделение и получить документ, удостоверяющий личность. Это послужит в дальнейшем основанием для получения гражданства. То есть они долгие годы здесь жили и постоянно находились", — рассказала Кириллова.

Сейчас, согласно российскому законодательству, легализоваться могут только те, кто въехал в страну более 16 лет назад (до ноября 2002-го) или получал российский паспорт до 1 июля 2002 года. Остальные должны быть депортированы.