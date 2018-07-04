День неожиданных трагедий: погибли известный КВНщик и экс-звезда "Дома-2"

В среду появились сразу две трагические новости – сначала сообщили о смерти игрока КВН Аслана Алборова, а затем появилась информация о гибели бывшей участницы "Дома-2" Полины Лобановой.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Участник команды КВН "Пирамида" Аслан Алборов совершил самоубийство. Об этом заявил РИА Новости директор театра КВН Сослан Плиев.

Следствие разберется, что случилось с Алборовым

О смерти 33-летнего Алборова во Владикавказе стало известно в среду.

"Да, это самоубийство, но мы в принципе просим воздержаться от версий, пока никто ничего не знает о причинах. Правда, не знаем, почему это произошло, потому что не было никаких причин, о которых можно было бы говорить, что у него проблемы были. В общем, непонятно почему это все случилось", — сказал Плиев.

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Тем не менее, следователи начали проверку по факту гибели КВНщика.

Прощание с Алборовым состоится в пятницу во Владикавказе.

Североосетинская команда КВН "Пирамида", участником которой был Алборов, играла в высшей лиге, дважды получала титул вице-чемпионов клуба. Также Алборов выступал за команду "На характере", работал на телеканале "Осетия-Ирыстон".

Неожиданная смерть бывшей звезды "Дома-2"

В среду стало известно также о гибели 20-летней Полины Лобановой, экс-участницы популярного реалити-шоу "Дом-2".

По информации Пятого канала, девушка скончалась в московской квартире 19-летнего тату-мастера Ивана С., с которым она вернулась около семи утра из ночного клуба. Согласно имеющимся данным, и Полина, и Иван потеряли до этого телефоны, которые, вероятно, у них украли в клубе.

После этого Полина прилегла отдохнуть, а молодой человек ушел на кухню с друзьями, однако через какое-то время компания услышала странные звуки. Прибежав в комнату, они увидели, что девушке очень плохо, после чего вызвали скорую, однако усилия медиков оказались безрезультатными — Полина скончалась.

Причиной смерти могла стать передозировка неизвестными веществами, которые, предположительно, Лобанова принимала еще в клубе, запивая алкоголем.

Подробности трагедии уточняются.