Пресс-служба Sputnik: давление на наших журналистов, увы, стало нормой в Европе

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Пресс-служба Sputnik прокомментировала задержание шеф-редактора в Риге, отметив, что давление на журналистов стало нормой в Прибалтике, там озабочены популярностью Sputnik.

Ранее шеф-редактор Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс сообщил, что был задержан накануне в Риге полицией безопасности и отпущен почти через 12 часов.

"Давление на наших журналистов, к сожалению, стало нормой в странах Балтии. Демократические европейские государства озабочены растущей популярностью сайтов Sputnik в Латвии, Литве и Эстонии, представляющих точку зрения, отличную от единственно верной", — говорится в сообщении.

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Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии выступил против использования в СМИ страны, финансируемых из госбюджета, материалов Sputnik, отметив, что "трата денег латвийских налогоплательщиков на укрепление Sputnik и популяризацию его бренда — не в интересах латвийского общества". Латвийский Нацсовет по электронным СМИ — надзорный орган, он вправе лишать СМИ лицензии за различные нарушения, которые сам и мониторит. При этом он вправе рекомендовать что-то СМИ, но редакционная политика по закону остается на усмотрение редакций.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Латвия все больше усиливает борьбу с российскими СМИ, ставя под удар русскоязычную аудиторию. По ее словам, власти прибалтийских республик продолжают придерживаться давно взятого курса на ущемление прав именно российских масс-медиа и борьбу с российскими СМИ.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Ранее власти Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска "Койдула" съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева.

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МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".