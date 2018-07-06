17:50 06 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.60
  • USD16.77
  • RUB0.27
  • RON4.20
  • UAH0.64
Поиск
Вокально-инструментальный ансамбль Самоцветы.

Топ-5 популярных "самоцветов" Юрия Маликова

© Sputnik / Сикорский
В России
Получить короткую ссылку
6710

Родившиеся в СССР хорошо помнят песню "Мой адрес - Советский союз" - "визитную карточку" ВИА "Самоцветы". Сегодня его руководителю, Юрию Маликову, исполнилось 75 лет. Так что, есть повод вспомнить хиты легендарного ансамбля.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik, Иван Бурзум. Пусть Юрий Маликов не похож на звезду рок-н-ролла или поп-идола в привычном в сегодняшнем мире понимании, он, безусловно, стоит на вершине музыкального олимпа. Легендарный коллектив "Самоцветы" Маликов создал почти полвека назад, и с тех пор ансамбль никогда не терял свою популярность. 

Аккорд
CC0 / Pexels
Как группа "Норок" прославила Молдову

У Маликова всегда была четкая интуиция по поводу репертуара ВИА: каждая новая песня ансамбля встречалась публикой "на ура". Считается, что "Самоцветы" создали на советской эстраде лирико-романтический стиль. Нет, конечно же, это не попса, но и не рок-музыка тоже. Похоже, что руководитель ВИА стремился создать свой стиль и направление в музыке. Маликову удалось сочетать душевную манеру исполнения солистов с жесткими риффами на бас-гитаре.

Конечно, сегодня найдутся те, кто скажет, что, мол, "Самоцветы" — это "конъюнктура" и "пропаганда". Разумеется, так оно и есть. Пропаганда культуры и конъюнктура хорошего стиля.  Спасибо юбиляру за такие "Самоцветы" в нашей жизни. Сейчас, к сожалению, такую эстрадную музыку не пишут.

1. "Верба".

2. "Всё, что в жизни есть у меня".

3. "Лето,лето,лето".

4."Налетели вдруг дожди".

5. "Мой адрес- Советский союз"

 

 

По теме

"Поколение будущего": Баста и Monatik раскачали Кишинев
Горизонт событий: яркое шоу "Би-2" в Кишиневе поразило зрителей
Откровения Розенбаума в Кишиневе: чем музыкант потряс публику
Теги:
Маликов, ВИА, иван бурзум, песни, эстрада, Самоцветы, музыка, Юрий Маликов
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Я остаюсь!

    Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.

  • Литовский солдат
    На мушке

    Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.

  • В Таллинне открылись традиционные Дни Средневековья
    Погружение в Средневековье

    В девятнадцатый раз в Таллинне открылись Дни Средневековья, которые перенесли горожан и гостей столицы на несколько столетий назад - видео.

  • Молоко в гипермаркете
    Молочные реки

    Минсельхоз России работает над расширением перечня белорусских предприятий, которые поставляют "молочку" на российский рынок.

  • Ревнивая грузинка не дает мужу танцевать на свадьбе с другими – смешное видео
    Женщина, я не танцую

    В Сети набирает популярность ролик, снятый на одной из грузинских свадеб, где ревнивая жена не дает мужу отойти от себя ни на шаг.

  • Переднеазиатский леопард
    Возвращение леопарда

    Четырех хищников, выращенных в Центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе, выпустят в дикую природу.

  • Клещ
    Клещ атакует

    В Северной Осетии в этом сезоне от укусов клещей пострадали 346 человек, 154 из которых дети.

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Я остаюсь!

    Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.

  • Литовский солдат
    На мушке

    Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Дворец Ардашира в Фирузабаде, Иран
Новые объекты включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Американец установил рекорд, съев 74 хот-дога за 10 минут
Американец установил рекорд, съев 74 хот-дога за десять минут
Беженцы ЕС
Откуда и почему в Евросоюз попадают беженцы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться