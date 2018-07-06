Топ-5 популярных "самоцветов" Юрия Маликова

Родившиеся в СССР хорошо помнят песню "Мой адрес - Советский союз" - "визитную карточку" ВИА "Самоцветы". Сегодня его руководителю, Юрию Маликову, исполнилось 75 лет. Так что, есть повод вспомнить хиты легендарного ансамбля.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik, Иван Бурзум. Пусть Юрий Маликов не похож на звезду рок-н-ролла или поп-идола в привычном в сегодняшнем мире понимании, он, безусловно, стоит на вершине музыкального олимпа. Легендарный коллектив "Самоцветы" Маликов создал почти полвека назад, и с тех пор ансамбль никогда не терял свою популярность.

У Маликова всегда была четкая интуиция по поводу репертуара ВИА: каждая новая песня ансамбля встречалась публикой "на ура". Считается, что "Самоцветы" создали на советской эстраде лирико-романтический стиль. Нет, конечно же, это не попса, но и не рок-музыка тоже. Похоже, что руководитель ВИА стремился создать свой стиль и направление в музыке. Маликову удалось сочетать душевную манеру исполнения солистов с жесткими риффами на бас-гитаре.

Конечно, сегодня найдутся те, кто скажет, что, мол, "Самоцветы" — это "конъюнктура" и "пропаганда". Разумеется, так оно и есть. Пропаганда культуры и конъюнктура хорошего стиля. Спасибо юбиляру за такие "Самоцветы" в нашей жизни. Сейчас, к сожалению, такую эстрадную музыку не пишут.

1. "Верба".

2. "Всё, что в жизни есть у меня".

3. "Лето,лето,лето".

4."Налетели вдруг дожди".

5. "Мой адрес- Советский союз"