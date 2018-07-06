Легенды футбола поговорили с Путиным о главном событии этих дней

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин накануне четвертьфинального матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии за чашкой чая побеседовал в Кремле с легендами футбола, но ответ на вопрос, кто станет чемпионом мира, участники встречи сохранили в тайне, пишет РИА Новости.

За овальным столом представительского кабинета собрались, помимо Путина, 11 человек, среди них — знаменитые в прошлом футболисты Марко ван Бастен, Лотар Маттеус, Петер Шмейхель, а также глава ФИФА Джанни Инфантино. Все было готово для чаепития: за столом стояли сладкие угощения, ягоды и многоэтажные пирожные в прямоугольных тарелках.

"Из 32 команд осталось только восемь. Вы, как эксперты мирового класса, может быть, когда пресса уйдет, со мной поделитесь тем, кто, по вашему мнению, будет обладателем кубка в этом году", — задал Путин тон беседе, а в зале ответили смехом.

Российское радушие

Российский лидер отметил, что, наблюдая за тем, как футбольные легенды болеют за свои сборные на нынешнем чемпионате, как общаются с командами, люди вдохновляются, в том числе и на занятия физической культурой, кроме того, появляется особая атмосфера праздника и доверия.

"Есть еще одна составляющая этого первенства, как и любого первенства мира по футболу: это невероятный положительный импульс в развитие спорта вообще и футбола в частности. В нашей стране, как вы видите, любят футбол", — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что в стране "приложили много усилий и вложили немало средств в строительство инфраструктуры для развития футбола".

"Я уверен, что в свое время выбор России как страны, которая организует этот чемпионат мира, был очень правильным, мы за это очень благодарны руководству ФИФА, всем, кто голосовал за нашу страну. Для нас это не просто развитие футбола, для нас это развитие массовых видов спорта", — добавил Путин.

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Российский лидер отметил, что проведение мундиаля способствует тому, чтобы привлечь внимание, в частности, молодых людей к ценностям спорта и физической культуры, "с тем, чтобы они не занимались тем, что их разрушает, а наоборот, совершенствовали себя физически и духовно".

Десятки тысяч болельщиков, которые приехали в Россию на чемпионат мира по футболу, сами видят, как радушно их здесь принимают, заявил Путин. Он отметил, что так называемые народные журналисты — те, кто работает в социальных сетях, как раз способствовали тому, что многие стереотипы о России рухнули.

"Люди увидели, что Россия — это гостеприимная страна, доброжелательно настроенная к тем, кто к нам приезжает. Фанаты во многих странах ведут себя по-разному, но наши любители футбола воспринимают тех, кто приехал к нам поболеть за свои команды, как друзей, как людей из большой, широкой футбольной семьи, и стараются сделать все, чтобы наши гости почувствовали себя — как мы неоднократно говорили — в России, как дома. Познакомились с нашей культурой, традициями, причем традициями разных народов России, поскольку матчи футбольного первенства проходят в разных городах и в разных регионах Российской Федерации", — отметил Путин.

Глава государства выразил уверенность, что подавляющее большинство из тех, кто приехал в Россию на мундиаль, увезут с собой добрые воспоминания о ней и неоднократно еще сюда вернутся.

Россия влюбила в себя

Инфантино был солидарен в том, что проведение чемпионата мира в России позитивно настроило к стране всех участников и гостей турнира.

"Когда человек приезжает сюда,… встречает людей, которые здесь живут, видит Москву, ее совершенно непередаваемую красоту, видит все цвета, всех людей, которые принимают участие в матчах чемпионата мира, видит болельщиков из разных стан, которые красят себе лицо в цвета национального флага, и как эти болельщики празднуют вместе с россиянами, видит всю эту атмосферу, он не может не влюбиться в страну. Он видит то, что Россия делает для этого чемпионата", — добавил президент ФИФА.

© Ruptly . Путин и Инфантино сыграли в футбол на Красной площади

Россия в ходе нынешнего чемпионата мира стала подлинно футбольной страной, заявил Инфантино. Он признался, что чувствует себя здесь, как "ребенок в магазине игрушек".

Особенно он отметил перемену в мимике стражей порядка. "Мне сказали, что полицейские на Красной площади сейчас улыбаются постоянно, когда у них спрашивают какую-то информацию, просят помочь. Они очень дружелюбно себя ведут — это замечательно. Это как раз то, что будет составлять новый образ России, новый имидж России", — сказал он.

Чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус назвал турнир в России лучшим за последнее время.

"Я знаю, что россияне, возможно, не были довольны своей национальной командой по футболу, но сейчас мы видим, как национальная команда влюбила в себя россиян. Я принимал участие в пяти чемпионатах мира как игрок и в пяти как уже футбольный функционер, и я могу сказать, что это лучший чемпионат мира, который был организован за последнее время. Большое вам спасибо, господин президент", — заявил Маттеус.

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По итогам встречи участники вышли пообщаться с журналистами. Конечно же, первый вопрос был о том, удалось ли Путину получить от них экспертный прогноз на исход чемпионата.

"Мы только что решили, что никому не скажем, если спросят", — заявил Инфантино.

Журналисты спросили прямо: выйдет ли Россия в финал. "Может быть", — смеясь ответил глава ФИФА.

Впрочем, он признал, что его предыдущие прогнозы были не очень точны. Например, после матча Испания — Португалия он думал о командах как о фаворитах первенства, но никто из них не дошел до четвертьфинального этапа. "Видимо, я ничего не понимаю в футболе", — критично заметил главный футбольный функционер планеты.

Журналисты поинтересовались, удалось ли ему убедить президента РФ приехать на предстоящую игру в Сочи. "Посмотрим", — после некоторой паузы ответил Инфантино и добавил, что Путину очень нравится Сочи, но гарантированно российский лидер придет только на финал первенства.

По мнению Маттеуса, шансы выиграть турнир есть у всех восьми оставшихся команд. "Хорошие шансы есть у Бразилии", — назвал он своего фаворита. "Но есть шансы и у России", — добавил рекордсмен по числу матчей, сыгранных в финальных турнирах чемпионатов мира.

Бронзовый призер ЧМ-1998 хорватский футболист Звонимир Бобан сказал, что в субботнем матче с Россией будет рассчитывать на победу своей команды. "Конечно, мы победим, хотелось бы надеяться", — заметил один из лучших хорватских футболистов в истории, признав, что никто не ожидал от России выхода даже в четвертьфинал.

На групповом этапе чемпионата мира сборная России обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а в заключительном туре уступила уругвайцам (0:3). Команда Станислава Черчесова вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места в своем квартете. В матче 1/8 финала россияне победили команду Испании в серии послематчевых пенальти.

Встреча между сборными России и Хорватии будет заключительным на стадии четвертьфиналов. Она пройдет 7 июля в Сочи на олимпийском стадионе "Фишт". Обслуживать поединок будет бразильская бригада арбитров во главе с Сандро Риччи.

Остальные игры 1/4 финала: Уругвай — Франция (6 июля, Нижний Новгород), Бразилия — Бельгия (6 июля, Казань) и Швеция — Англия (7 июля, Самара).

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.