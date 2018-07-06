В преддверии матча Россия-Хорватия Сочи затопило - видео

Ливень обрушился на Сочи в пятницу, в результате затопило Адлерский район, где располагается стадион "Фишт", на котором сыграют Россия и Хорватия, однако проведению четвертьфинального матча ничто не угрожает.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. В результате тропического ливня, обрушившегося на Сочи 6 июня, движение транспорта было временно остановлено.

На некоторых участках уровень воды достигал метра, так что автомобили практически ушли под воду, а люди передвигались почти вплавь.

Позже пресс-служба управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье" сообщила, что движение на подтопленном участке федеральной трассы под Адлером возобновлено в штатном режиме, ведется ликвидация последствий подтопления.

В сообщении учреждения отмечается, что после залпового ливня большой объем воды с прилегающей вышерасположенной территории пришел на 300-метровый участок дороги Джубга — Сочи в Адлерском районе. В результате в районе автозаправочной станции и торгового квартала "Фара" произошло подтопление проезжей части и остановка движения в направлении центра Сочи.

Управление поясняет, что подтопление произошло потому, что штатная система водоотведения автодороги не предусмотрена для утилизации ливневых вод, приходящих из расположенного выше микрорайона.

Такого рода неблагоприятные погодные явления носят локальный и кратковременный характер, отмечает учреждение.

В субботу в Сочи на стадионе "Фишт" в четвертьфинале ЧМ-2018 по футболу встретятся Россия и Хорватия. Мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что потоп никак не угрожает завтрашней футбольной встрече.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.