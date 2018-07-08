Смешной толстяк спародировал типичные позы девушек на пляжных фото

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Фотограф Виктор Водолазький и художник Тимофей Трефилов, который выступил моделью, опубликовали юмористическое пособие для девушек, как правильно позировать на пляже. Об этом — в материале РИА Новости.
"Ты зря провела лето, если у тебя нет таких фоточек", — пишет Виктор Водолазький.
"В общем, на веселые творческие проекты реально пробивает. Людям без чувства юмора смотреть строго воспрещается", — предупреждает фотограф.
Ты зря провела лето, если у тебя нет таких фоточек. Стёб-проект продолжается! Скоро выложу еще! Фотограф @vodolazkyvictor Идея, модель Тимофей Трефилов Ретушь @svetavodolazzkay Снято на #LUMIX G9 + #Leica DG Elmart 42,5/1,2 #lumixrussia #фотокросс #фотографмосква #отпуск #лето #орленок #фотосмена #фотокросс #фотографмосква #luxury #летонезря
В социальных сетях необычная фотосессия вызвала много восторгов. Восхищались и моделью, и фотографом и, что самое главное, — купальником. В Facebook пользователи оставили почти тысячу комментариев и более шести тысяч раз поделились записью.
Ты зря провела лето, если у тебя нет таких фоточек. Стёб-проект. Продолжение — скоро!… Самое сложное в этой съёмке было не ржать. И с этим мы не справились((Фотограф @vodolazkyvictor Идея, модель Тимофей Трефилов Ретушь @svetavodolazzkay Снято на #LUMIX G9 + #Leica DG Elmart 42,5/1,2 #lumixrussia #фотокросс #фотографмосква #отпуск #лето #орленок #фотосмена #фотокросс #фотографмосква #luxury
Наталья Самохвал: "Молодцы!!! Отличное чувство юмора у ребят и модель в теме".
Анна Борисенкова: "Волшебно! Очень позитивно, по-доброму и с настроением. Ну и фотки отличные, конечно. А уж модель — ну просто бездна обаяния! Нельзя не улыбнуться в ответ".
Главной интригой фотосессии стал вопрос, где же достать такой купальник.
Ты зря провела лето, если у тебя нет таких фоточек. Стёб-проект продолжается! Скоро выложу еще! Фотограф @vodolazkyvictor Идея, модель Тимофей Трефилов Ретушь @svetavodolazzkay Снято на #LUMIX G9 + #Leica DG Elmart 42,5/1,2 #lumixrussia #фотокросс #фотографмосква #отпуск #лето #орленок #фотосмена #фотокросс #фотографмосква #luxury
Светлана Балабанова: "Присоединяюсь к восторженным откликам! А теперь вопрос: где купить такой купальный костюм?! Вот такого большого размера".
Увы, оказалось, что это невозможно, костюм шили на заказ.