В России отмечают День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отмечается в России в воскресенье, 8 июля. В этот день во всех регионах страны пройдут массовые народные гулянья, выставки, фестивали и праздничные концерты.

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

Инициатива об учреждении нового государственного праздника — Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии — была единогласно одобрена в Совете Федерации на заседании комитета СФ по социальной политике 26 марта 2008 года. Символом Дня семьи выбрана ромашка — полевой цветок, самый распространенный в это время года в России, символизирующий мечты о любви и верности.

"Я считаю, что День семьи, любви и верности — одна из лучших традиций, недавно обретенных российским обществом", — заявила РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

По ее словам, несмотря на достаточно короткий срок, этот праздник полюбили многие россияне, особенно в регионах.

"В Муром съезжаются тысячи людей со всей страны, чтобы почтить память Петра и Февронии. Общественная палата традиционно участвует во множестве мероприятий этого дня. Для меня большая отрада, ведь в Муроме меня всегда ждут очень добрые и теплые люди. Хочу пожелать всем теплоты семейного очага и благополучия", — добавила общественница.