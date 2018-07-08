В Москве игроки сборной России встретились с фанатами

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. В Москве, в фан-зоне чемпионата мира по футболу ФИФА, десятки тысяч болельщиков встретили овациями российских футболистов, которые, по словам фанатов, сделали все, что в их силах, чтобы отстоять честь родной страны.

© Sputnik / Нина Зотина Россияне бились до последнего: хорваты проходят в полуфинал ЧМ-2018

Команда Станислава Черчесова встретилась с любителями футбола после завершения своего участия мундиале. В субботу в Сочи в четвертьфинале чемпионата мира россияне уступили хорватам в серии пенальти со счетом 4:3. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а дополнительное — 2:2. Болельщики в фан-зоне были так воодушевлены встречей со своими спортивными кумирами, что с трудом сдерживали эмоции. Они дружно скандировали слова благодарности футболистам.

Стоит отметить, что выход в четвертьфинал является лучшим результатом сборной России за всю историю выступлений на чемпионатах мира по футболу. На групповом этапе турнира российская команда заняла второе место, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала россияне одержали победу над испанцами (1:1, 4:3 по пенальти).

Лучшим бомбардиром сборной России на турнире стал Денис Черышев.

По окончании четвертьфинала ЧМ по футболу о завершении своей спортивной карьеры объявил 38-летний Сергей Игнашевич, а его коллега 33-летний Александр Самедов сообщил об окончании периода и выступления за сборную России.