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Конкурс государственной социальной рекламы «Импульс»

Стартовал прием заявок на конкурс госрекламы "Импульс"

© Sputnik / Владимир Трефилов
В России
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Победители юбилейного сезона конкурса "Импульс" будут определены в восьми основных и семи специальных номинациях.

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Медиагруппа "Россия сегодня" открыла пятый юбилейный сезон конкурса государственной социальной рекламы "Импульс" — прием работ 2018 года стартовал на его сайте.

К участию приглашены органы государственной власти и местного самоуправления России и стран СНГ, а также учрежденные ими некоммерческие организации с рекламными работами на социальные темы, опубликованными и реализованными в период с 1 октября 2017 года по 13 октября 2018 года. Прием заявок открыт до 14 октября.

"В этом году конкурс "Импульс" празднует первый юбилей, ему исполняется пять лет. "Импульс" уверенно чувствует себя в пространстве отечественной социальной рекламы. С ее помощью мы понимаем, что делает нашу жизнь более комфортной, безопасной и осмысленной. Социальная реклама транслирует ценности, которые объединяют общество и делают его добрее. Рады, что в этом есть частица труда и энергии "Импульс", — сказал бессменный председатель жюри конкурса, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. 

Снимок Завтрак на привале фотографа Себнема Коскуна, вошедший в шорт-лист лауреатов конкурса им. Андрея Стенина
© Photo : Andrei Stenin IPC / Sebnem Koskun
Лучшие снимки конкурса Андрея Стенина
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В 2018 году конкурсантам предстоит бороться за призовые места в восьми основных номинациях — видеореклама, аудиореклама, наружная реклама, интернет-реклама, рекламный плакат, рекламный буклет, рекламная кампания, рекламная активация. Для участников "Импульс" предложит также семь специальных номинаций — "Гран-при", "Трендсеттер года", "Признание Интернет", "Наш характер", "Будь здоров!", "Дети – наше все", "Безопасная езда".

Экспертное жюри, в состав которого по традиции входят представители рекламной индустрии, медиа-эскперты, деятели искусства, представители федеральных органов государственной власти, определит победителей конкурса. Выбрать лучшую государственную рекламу смогут и пользователи Рунета, проголосовав на сайте конкурса в ноябре 2018 года. Новых лауреатов конкурс "Импульс" объявит на церемонии награждения в конце декабря в Москве. Победители получат памятные статуэтки, символизирующие социальную энергию, направленную на созидание и устойчивое развитие. 

Главная награда конкурса Импульс-2017 была вручена Управлению Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области за работу "Вспомни о своем ребенке — заплати алименты".

Импульс — конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором конкурса выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Председателем жюри является генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

Теги:
заявки, конкурс, Конкурс государственной социальной рекламы "Импульс", МИА "Россия сегодня", Дмитрий Киселев
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