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Национальный природный парк Ленские столбы в Якутии

В Якутии лесные пожары тушат искусственным дождем

© Sputnik / Антон Денисов
В России
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23 0 0

В Якутии, где полыхают лесные пожары, собираются устроить искусственный дождь.

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Искусственный дождь вызовут в Якутии, где полыхают лесные пожары, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Учения пожарных
© Photo : пресс-служба аэропорта Кишинева
В аэропорту Кишинева снова тушили пожар

Опасность возникновения пожаров в настоящее время установилась на большей части территории Якутии. Температура воздуха в регионе достигает 30-32 градусов, местами выше. По данным властей, за прошедшие выходные ликвидировано семь лесных пожаров на общей площади 292,7 гектара, ведутся работы по тушению еще 18 пожаров на 15 тысячах гектаров.

"Департаментом по лесным отношениям Якутии в адрес ФБУ "Авиалесоохрана" направлена заявка о привлечении самолета Ан-26 для искусственного вызывания осадков", — отметили в правительстве Якутии.

Искусственные осадки вызывали в Якутии в прошлом году на территории Вилюйского и Горного районов, где на тот момент была чрезвычайная ситуация с лесными пожарами.

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Теги:
искусственный дождь, тушение, пожар, Якутск, Якутия, Россия, Погода
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