"Спасательница Малибу": Памела Андерсон прилетела с особой миссией на ЧМ-2018

Секс-символ Голливуда будет болеть за сборную Франции, ведь в составе команды играет ее молодой возлюбленный – Адиль Рами.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. "Звезда" телесериалов и подиума Памела Андерсон прилетела во вторник в Санкт-Петербург на матч сборных Бельгии и Франции. Об этом визите сообщили в соцсетях работники аэропорта Пулково. Некоторые из них разместили в своих аккаунтах фото со знаменитой актрисой, которая также снималась в кассовом сериале 90-х "Спасатели Малибу".

Андерсон не скрывает цель своей поездки. Она заявила, что поддержит своего возлюбленного — защитника французской сборной Адиля Рами.

В ее аккаунте в Instagram появилась запись с приветствием на русском языке.

"Мы рады быть здесь, чтобы поддержать Францию в кубке мира. И мою любовь… Я чувствую себя маленькой девочкой".

Андерсон также опубликовала короткое видео — фрагмент из фильма "Иваново детство".