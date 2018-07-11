Тюремные тайны: цена - 80 миллионов

Заключенный решил воспользоваться тем, что в сокамерники ему попался состоятельный человек.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Материалы уголовного дела по факту мошенничества заключенного, укравшего у сокамерника 80 миллионов рублей, судьи будут рассматривать в особом порядке. Об этом в среду сообщили в Генеральной прокуратуре России.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Заключенный кишиневской тюрьмы проигрался в карты и "задолжал" почки

Уточняется, что речь идет о заключенном СИЗО №5. Как полагает следствие, в феврале-марте 2017 года злоумышленник с помощью сообщников убедил одного из сокамерников в том, что может решить вопрос об изменении ему меры пресечения и переквалификации предъявленного обвинения на менее тяжкое.

"В качестве вознаграждения для должностных лиц правоохранительных органов он потребовал 80 миллионов рублей. В действительности заключенный и его сообщники не имели возможности и намерения передавать кому-либо указанную сумму. Полученные денежные средства были похищены", — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый уже полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Рассматривать данное дело будет Мещанский районный суд Москвы.