Конкурс Стенина предлагает пользователям сети выбрать лучшую работу

Победителей конкурса объявит жюри, в состав которого в этом году вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Чуть менее недели осталось до окончания голосования за лучшую, по мнению интернет-аудитории, работу конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

© Джастин Салливан / ЮАР Небеса в огне. Командир пожарного расчета поднял руки, сигнализируя членам расчета, расположившимся ниже по склону, об опасности. Расчеты бросились защищать склон горы возле дома. 28 часов подряд они боролись с огнем высоко в горах.

Каждый может сделать свой выбор на сайте конкурса stenincontest.ru до 23:59 МСК 18 июля. Всё, что нужно, — это аккаунт в ВКонтакте, Facebook, Twitter, или китайском сервисе Weibo. На первую декаду июля в лидерах онлайн-голосования работы из ЮАР (Джастин Салливан, "В огне: за гранью"), Турции (Себнем Коскун, "Завтрак на крыше"), Индии (Анджей Кумар, "… подстреленный леопард"), России (Степан Змачинский, "Воздушно-десантные сборы Центра "Лидер" МЧС России") и Италии (Андреа Алаи, "Ультрас").

© Анджей Кумар / Индия Полицейский стреляет в дикого леопарда. "Я стоял всего в пяти метрах от них и смог сделать это фото. Позднее сообщили, что леопард погиб."

Автор самой популярной в интернете фотографии получит диплом конкурса, шестого августа победителей конкурса объявит жюри. В 2018 году в его состав вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. Возглавил жюри Ахмет Сел, руководитель фотослужбы Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi) (Турция).

© Себнем Коскун / Турция Харун Решит Гёкташ и Фахри Акдаг, справа, владельцы кафе Kubbe Istanbul в районе Сагыр-Хан, завтракают с видом на Стамбул. Такой вид открывается с их террасы. Время от времени туристы, посещающие кафе и район Сагыр-Хан, могут позавтракать, любуясь этим уникальным видом.

Онлайн-голосование в рамках конкурса имени Стенина проходит в третий раз. Активное участие пользователей сети в голосовании в 2016 и 2017 годах лишний раз подтвердило интерес интернет-аудитории к работам конкурса и продемонстрировало непредвзятость суждений о современной фотографии. Так, в 2016 году цветная графика кадра "Рыцари" принесла победу египетскому фотографу Гехаду Хамди (Gehad Hamdy), а 2017 год стал победным для фотографа из Кыргызстана Табылды Кадырбекова с его жанровой фотозарисовкой "Продавщица сладкой ваты".

© Андреа Алаи / Италия Согласно переписи, сделанной итальянской полицией, в стране насчитывается около 41 тысячи ультрас – членов организованных групп футбольных фанатов. До и после матча напряженность достигает максимального уровня, и полиции часто приходится разнимать членов враждующих группировок.

Призовые места финалистов будут объявлены шестого августа на сайте конкурса stenincontest.ru. Награды победителям вручат осенью 2018 года, тогда же откроется выставка их работ в Москве.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia, информационное агентство Antara, новостное агентство ANDES, телеканал Al Mayadeen.

В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и Фестивали Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo.