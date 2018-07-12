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Снимок Уральские марийцы. Народный костюм (Russia. Marii El dwellers in the Ural region wear folk suits) фотографа Федора Телкова. Портрет. Герой нашего времени, серии.

Конкурс Стенина предлагает пользователям сети выбрать лучшую работу

© Photo : Andrei Stenin IPC / Fyodor Telkov
В России
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19 0 0

Победителей конкурса объявит жюри, в состав которого в этом году вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Чуть менее недели осталось до окончания голосования за лучшую, по мнению интернет-аудитории, работу конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

В огне: за гранью
© Джастин Салливан / ЮАР
Небеса в огне. Командир пожарного расчета поднял руки, сигнализируя членам расчета, расположившимся ниже по склону, об опасности. Расчеты бросились защищать склон горы возле дома. 28 часов подряд они боролись с огнем высоко в горах.

Каждый может сделать свой выбор на сайте конкурса stenincontest.ru до 23:59 МСК 18 июля. Всё, что нужно, — это аккаунт в ВКонтакте, Facebook, Twitter, или китайском сервисе Weibo. На первую декаду июля в лидерах онлайн-голосования работы из ЮАР (Джастин Салливан, "В огне: за гранью"), Турции (Себнем Коскун, "Завтрак на крыше"), Индии (Анджей Кумар, "… подстреленный леопард"), России (Степан Змачинский, "Воздушно-десантные сборы Центра "Лидер" МЧС России") и Италии (Андреа Алаи, "Ультрас").

Я услышал, как подстреленный леопард зарычал от боли
© Анджей Кумар / Индия
Полицейский стреляет в дикого леопарда. "Я стоял всего в пяти метрах от них и смог сделать это фото. Позднее сообщили, что леопард погиб."

Автор самой популярной в интернете фотографии получит диплом конкурса, шестого августа победителей конкурса объявит жюри. В 2018 году в его состав вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. Возглавил жюри Ахмет Сел, руководитель фотослужбы Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi) (Турция).

Завтрак на крыше
© Себнем Коскун / Турция
Харун Решит Гёкташ и Фахри Акдаг, справа, владельцы кафе Kubbe Istanbul в районе Сагыр-Хан, завтракают с видом на Стамбул. Такой вид открывается с их террасы. Время от времени туристы, посещающие кафе и район Сагыр-Хан, могут позавтракать, любуясь этим уникальным видом.

Онлайн-голосование в рамках конкурса имени Стенина проходит в третий раз. Активное участие пользователей сети в голосовании в 2016 и 2017 годах лишний раз подтвердило интерес интернет-аудитории к работам конкурса и продемонстрировало непредвзятость суждений о современной фотографии. Так, в 2016 году цветная графика кадра "Рыцари" принесла победу египетскому фотографу Гехаду Хамди (Gehad Hamdy), а 2017 год стал победным для фотографа из Кыргызстана Табылды Кадырбекова с его жанровой фотозарисовкой "Продавщица сладкой ваты".

Ультрас
© Андреа Алаи / Италия
Согласно переписи, сделанной итальянской полицией, в стране насчитывается около 41 тысячи ультрас – членов организованных групп футбольных фанатов. До и после матча напряженность достигает максимального уровня, и полиции часто приходится разнимать членов враждующих группировок.

Призовые места финалистов будут объявлены шестого августа на сайте конкурса stenincontest.ru. Награды победителям вручат осенью 2018 года, тогда же откроется выставка их работ в Москве.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RTThe Royal Photographic SocietyShanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia, информационное агентство Antara, новостное агентство ANDES, телеканал Al Mayadeen.

В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ruСоюз журналистов МосквыСоюз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и Фестивали Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo.

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