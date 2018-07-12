Путин назначил Дмитрия Козака спецпредставителем по Молдове

Козак станет спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с нашей республикой.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Рогозин - за возобновление международных переговоров по Приднестровью

Указ российского лидера был опубликован в четверг на сайте правовой информации. В этом же документе говорится о признании устаревшим указа президента РФ от 21 марта и 2 августа 2012 года "О специальном представителе президента РФ по Приднестровью".

Указ по назначению Козака подписан 11 июля и уже вступил в силу.

"Возложить за Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Дмитрия Николаевича обязанности специального представителя Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова", — говорится в тексте указа Владимира Путина.

Пост спецпредставителя президента РФ по Приднестровью занимал нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в бытность вице-премьером. Он был назначен спецпредставителем президента в 2012 году, когда президентский пост занимал Дмитрий Медведев.