Трюкач из Молдовы: все думали, что каскадер, оказалось - вор

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. В центре Москве задержан гражданин Молдовы, который по веревке забрался на второй этаж офиса логистической компании, выбросил из окна сейф с 60 тысячами евро и скрылся вместе с ним, сообщает РИА Новости.

Заявление в полицию написал председатель совета директоров компании. Он сообщил, что некто по веревке поднялся на второй этаж и проник в офис компании, где стоял сейф с деньгами.

Украсть за 15 секунд — вор стащил телефон среди бела дня, на глазах у всех >>>

Полиция возбудила дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".

Задержанный постоянно проживал в Ростове-на-Дону. Он признался в содеянном. По месту его временной регистрации изъято 100 тысяч рублей.