Симоньян: благодаря ЧМ-2018 западные СМИ лучше отзываются о России

Тон западных СМИ в отношении России изменился благодаря чемпионату мира по футболу, об этом заявила главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" во время видеоконференции.

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Маргарита Симоньян, в ходе видеоконференции, связавшей все пресс-центры в городах-организаторах ЧМ-2018, заявила, что западные СМИ в своих публикациях стали лучше относиться к России на фоне проходящего мундиаля. Об этом сообщило РИА Новости.

По ее словам, до открытия чемпионата мира их сообщения были "набором диких штампов".

"Во время чемпионата, надо отдать им должное, те же самые издания пишут: "Мама дорогая, как же неожиданно, что, оказывается, полки (в магазинах — ред.) полные, в тюрьму не забрали, нагайками не отхлестали, все улыбаются, и вот я даже надел британский флаг, и никто с меня его не сорвал", — отметила Симоньян.

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"Что я могу сказать? Спасибо и на этом. Видимо, вода камень точит, все-таки мы достучались до черствых сердец мейнстримовской западной прессы, и они увидели нас такими, какие мы есть", — добавила она.

По словам Симоньян, это подтверждает ее давнюю теорию о том, что "особого заговора в мировой прессе" против России нет, и "ушата грязи", которые льются на нее с западных телеканалов, происходят не столько от внешнеполитических интересов стран, "которым принадлежит эта пресса", сколько от "банального невежества".

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Гларед RT добавила, что иностранные болельщики, несмотря на то, что "начитались своей прессы и насмотрелись на BBC бесконечных фильмов" о том, как ужасно себя ведут российские фанаты, уже не будут так свято верить "этой самой своей прессе".

Она подчеркнула, что организация чемпионата достойна того, чтобы войти в учебники.

Рост популярности RT

Симоньян также отметила возросшую популярность RT в связи с освещением ЧМ-2018.

"Безусловно, аудитория увеличилась, и не только за рубежом… на втором месте среди российских спортивных СМИ оказалась спортивная страничка RT Russia", — сказала Симоньян. При этом она подчеркнула, что никто в эту страницу "специально не инвестировал", поскольку RT не является спортивным СМИ.

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"Тем не менее, мы чудесным образом оказались на втором месте по заходам на сайт, по уникальным посетителям", — добавила она.

Симоньян напомнила, что канал привлек к работе и "совершенно знаковые имена в футбольном мире", в их числе — Жозе Моуринью.

"Тон (западных СМИ — ред.) изменился благодаря чемпионату не только к России как таковой, но даже к нам как к телеканалу", — рассказала главред RT.