В аэропорту Шереметьево курильщиков из Молдовы поставят на место

В одном из самых крупных аэропортов России в ноябре появятся уличные курительные павильоны.

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. В международном московском аэропорту Шереметьево этой осенью появятся новшества. Администрация воздушной гавани намерена установить в ноябре на привокзальных площадях терминалов семь павильонов для курения. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

"Международный аэропорт Шереметьево планирует в ноябре текущего года открыть для пассажиров и гостей на привокзальных площадях терминалов семь технологичных павильонов для курения. Курительные павильоны будут расположены на улице вне помещений аэровокзального комплекса, не менее чем за 15 метров от входов в здание в соответствии с законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", — сообщили в пресс-службе.

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Данная мера, отметили в Шереметьево, направлена на создание комфортных условий для курящих пассажиров, защиту их от дождя, снега и неблагоприятных погодных условий. Благодаря павильонам также будет обеспечена дополнительная защита некурящих пассажиров, детей и гостей аэропорта от воздействия табачного дыма, улучшены меры по чистоте привокзальных площадей.

Конструкции курительных павильонов будут выполнены из алюминиевого профиля и композитных материалов, в них установят закаленные стекла. Каждый павильон оснастят мощной системой вытяжной вентиляции с фильтрами для нейтрализации табачного дыма, двумя инфракрасными обогревателями, терморегулятором, датчиками присутствия, регулирующими освещение и вентиляцию, двумя напольными урнами-пепельницами.

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Павильоном одновременно смогут воспользоваться до 14 человек. Внутри павильонов будет размещена информация о пропаганде здорового образа жизни, вреде данной привычки и возможностях реабилитации.

Работы по сборке и монтажу павильонов выполнит ООО "Место для курения".