Церемония закрытия ЧМ-2018 прошла в "Лужниках"- как это было

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Красочная церемония закрытия чемпионата мира по футболу, впервые прошедшего в России, состоялась в воскресенье на московском стадионе "Лужники".

Церемония предваряла финальный матч турнира, в котором встретились сборные Франции и Хорватии.

За полчаса до начала матча поле затянули синим тентом, как бы намекая на фаворита предстоящего поединка. "Allez les bleus" затянули французы на трибуне B. В центре же расположилась выкрашенная в золотой сцена, на которую предстояло подняться звездам шоу-бизнеса, передает корреспондент РИА Новости.

Танцоры с флагами стран-участниц зажигали атмосферу на стадионе, а на импровизированном экране прокручивали красивейшие голы чемпионата – не остался в стороне и точный выстрел со штрафного Александра Головина в матче открытия. Ох, сколько всего произошло с тех пор!

Выступление артистов на торжественной церемонии закрытия чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионе "Лужники" в Москве © Sputnik / Aleksey Kudenko

Церемония закрытия ЧМ-2018 по футболу © Sputnik / Aleksey Kudenko

Посол чемпионата мира по футболу 2018, фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева перед финальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии © Sputnik / Vladimir Pesnya

Оперная певица Аида Гарифуллина (слева) на церемонии закрытия ЧМ-2018 по футболу на стадионе "Лужники" в Москве © Sputnik / Vladimir Pesnya

Футбол. ЧМ-2018. Финал. Матч Франция - Хорватия © Sputnik / Александр Вильф

Футбол. ЧМ-2018. Финал. Матч Франция - Хорватия © Sputnik / Антон Денисов

Церемония закрытия ЧМ-2018 по футболу © Sputnik / Григорий Сысоев

Церемония закрытия ЧМ-2018 по футболу © Sputnik / Антон Денисов

Болельщики перед финальным матчем ЧМ-2018 по футболу © Sputnik / Рамиль Ситдиков

Церемония закрытия ЧМ-2018 по футболу © Sputnik / Алексей Куденко

Церемония закрытия ЧМ-2018 по футболу © Sputnik / Владимир Песня

Футбол. ЧМ-2018. Финал. Матч Франция - Хорватия © Sputnik / Антон Денисов

Церемония закрытия ЧМ-2018 по футболу © Sputnik / Алексей Куденко 1 / 13 © Sputnik / Aleksey Kudenko Выступление артистов на торжественной церемонии закрытия чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионе "Лужники" в Москве

Moscow Never Sleeps раздавалось из колонок, а на экранах появилась подборка самых ярких болельщиков, которые не спали не только в Москве, но и во всей России. Именно фанатам, превратившим мундиаль в настоящий праздник, и была, по словам постановщиков, посвящена церемония.

Наконец на поле появились Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи, которые исполнили официальную песню турнира. "One life, live it up, 'cause you don't get it twice" разнеслось над заполненными до отказа "Лужниками". Действительно, за прошедший с начала турнира месяц все мы прожили маленькую жизнь-сказку, которая в этом веке может и не повториться.

Ну а в завершение была исполнена "Калинка", в которую по ходу вклинился еще и чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо, отбивавший ритм на тамтаме.

Вынести кубок мира на поле было доверено супермодели Наталье Водяновой и капитану золотоносной сборной Германии образца 2014 года Филиппу Ламу. Кому он достанется, узнаем уже очень скоро.