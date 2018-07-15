Церемония закрытия ЧМ-2018 прошла в "Лужниках"- как это было

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Красочная церемония закрытия чемпионата мира по футболу, впервые прошедшего в России, состоялась в воскресенье на московском стадионе "Лужники".
Церемония предваряла финальный матч турнира, в котором встретились сборные Франции и Хорватии.
За полчаса до начала матча поле затянули синим тентом, как бы намекая на фаворита предстоящего поединка. "Allez les bleus" затянули французы на трибуне B. В центре же расположилась выкрашенная в золотой сцена, на которую предстояло подняться звездам шоу-бизнеса, передает корреспондент РИА Новости.
Танцоры с флагами стран-участниц зажигали атмосферу на стадионе, а на импровизированном экране прокручивали красивейшие голы чемпионата – не остался в стороне и точный выстрел со штрафного Александра Головина в матче открытия. Ох, сколько всего произошло с тех пор!
- Выступление артистов на торжественной церемонии закрытия чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионе "Лужники" в Москве© Sputnik / Aleksey Kudenko
- Церемония закрытия ЧМ-2018 по футболу© Sputnik / Aleksey Kudenko
- Посол чемпионата мира по футболу 2018, фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева перед финальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии© Sputnik / Vladimir Pesnya
- Оперная певица Аида Гарифуллина (слева) на церемонии закрытия ЧМ-2018 по футболу на стадионе "Лужники" в Москве© Sputnik / Vladimir Pesnya
- Футбол. ЧМ-2018. Финал. Матч Франция - Хорватия© Sputnik / Александр Вильф
- Футбол. ЧМ-2018. Финал. Матч Франция - Хорватия© Sputnik / Антон Денисов
- Церемония закрытия ЧМ-2018 по футболу© Sputnik / Григорий Сысоев
- Церемония закрытия ЧМ-2018 по футболу© Sputnik / Антон Денисов
- Болельщики перед финальным матчем ЧМ-2018 по футболу© Sputnik / Рамиль Ситдиков
- Церемония закрытия ЧМ-2018 по футболу© Sputnik / Алексей Куденко
- Церемония закрытия ЧМ-2018 по футболу© Sputnik / Владимир Песня
- Футбол. ЧМ-2018. Финал. Матч Франция - Хорватия© Sputnik / Антон Денисов
- Церемония закрытия ЧМ-2018 по футболу© Sputnik / Алексей Куденко
Moscow Never Sleeps раздавалось из колонок, а на экранах появилась подборка самых ярких болельщиков, которые не спали не только в Москве, но и во всей России. Именно фанатам, превратившим мундиаль в настоящий праздник, и была, по словам постановщиков, посвящена церемония.
Наконец на поле появились Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи, которые исполнили официальную песню турнира. "One life, live it up, 'cause you don't get it twice" разнеслось над заполненными до отказа "Лужниками". Действительно, за прошедший с начала турнира месяц все мы прожили маленькую жизнь-сказку, которая в этом веке может и не повториться.
Ну а в завершение была исполнена "Калинка", в которую по ходу вклинился еще и чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо, отбивавший ритм на тамтаме.
Вынести кубок мира на поле было доверено супермодели Наталье Водяновой и капитану золотоносной сборной Германии образца 2014 года Филиппу Ламу. Кому он достанется, узнаем уже очень скоро.