Молдавский футболист стал легендой клуба в России: "Ты — наш символ"

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Футбольный клуб "Ростов" из Ростова-на-Дону торжественно отметил десятилетие прихода в команду молдавского полузащитника Александра Гацкана.

В честь именитого игрока на стенах стадиона "Ростов Арена" зажглась огромная поздравительная надпись длиной в сотни метров.

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Капитан, спасибо за все!



Пускай об этой дате знает весь наш славный город ⚽️🔥#мыростов pic.twitter.com/0SlEgV3QFS — Football Club Rostov (@rostovfc) 15 июля 2018 г.

​Футболист переехал на берега Дона 15 июля 2008 года, а до того он два года выступал за казанский "Рубин". За это время молдавский спортсмен стал настоящей легендой ростовского клуба желто-синих.

"Капитан, ты стал символом "Ростова". Ты был с нами в моменты красивых побед и обидных поражений, а твою фамилию знает каждый ростовчанин. Поздравляем и гордимся, что вместе, — такая запись появилась на официальном канале "Ростова" в Twitter.

💛💙



Ровно 10 лет назад Александр Гацкан подписал контракт с "Ростовом".



Капитан, ты стал символом «Ростова».



Ты был с нами в моменты красивых побед и обидных поражений, а твою фамилию знает каждый ростовчанин.



Поздравляем и гордимся, что вместе – #мыростов pic.twitter.com/afbzz7LIou — Football Club Rostov (@rostovfc) 15 июля 2018 г.

​Александр Гацкан провел за ростовчан 285 игр, забил 22 гола. Вместе с донской командой он выигрывал Кубок России, серебро чемпионата России, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Некоторые его мячи в поединках становились решающими.

Футболом Гацкан начал заниматься в родном Кишинёве — в клубе "Униспорт-Авто". Отыграв один сезон в высшей лиге чемпионата Молдовы, в середине 2004 года Гацкан был приглашён в дублирующий состав московского "Спартака". В феврале 2006 года пополнил ряды казанского "Рубина". После перехода в ростовский клуб 18 июля 2015 года был назначен капитаном "Ростова".