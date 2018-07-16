Жерар Депардье вновь задолжал: что произошло в Саранске

В Саранске приставы не смогли взыскать с Депардье долги по налогам.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Судебные приставы не смогли взыскать с актера Жерара Депардье задолженность по налогам в Саранске. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные, опубликованных на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по республике Мордовия.

Согласно информации из официальной базы, исполнительное производство за неуплату налогов и сборов было возбуждено 13 июня, также были назначены пени. Уже 28 июня оно было прекращено.

© Sputnik / Said Tsarnayev Депардье подал три иска в суд против российской предпринимательницы

Указывается, что это произошло из-за того, что у должника нет имущества, на которое можно было бы наложить арест.

При этом сумма, которую Депардье обязан выплатить налоговым службам, в документе не указана.

Жерар Депардье получил российское гражданство 1 января 2013 года. Позже актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске.