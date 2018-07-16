Меняется процедура получения гражданства России

Для некоторых категорий граждан еще больше упростят процедуру получения российского гражданства.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Министерство внутренних дел России предлагает уменьшить с трех лет до одного года срок обязательной работы в РФ высококвалифицированных специалистов для получения ими российского гражданства. Об этом заявил первый замглавы МВД Александр Горовой, сообщает РИА Новости.

Как уточнил вице-министр, сейчас квалифицированные специалисты могут получить гражданство в упрощенном порядке при условии работы на территории России не менее трех лет.

"Можно сделать вывод, что данная норма работает плохо, так как за время ее действия всего 24 квалифицированных специалиста получили гражданство РФ. Нами подготовлен проект федерального закона, предусматривающий сокращение этого срока до одного года", — рассказал Горовой на совещании в Совете Федерации, посвященном совершенствованию миграционного законодательства РФ.

© Sputnik / В России упростят легализацию лиц без гражданства

Он добавил, что законопроект также предусматривает пересмотр перечня высококвалифицированных и дефицитных профессий и специальностей каждые три года.

Президент России Владимир Путин в конце июня поручил представить предложения по упрощенному порядку предоставления гражданства России квалифицированным специалистам из-за рубежа. Позже заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила журналистам, что министерство прорабатывает данный вопрос.

Согласно поручению, срок выполнения — 20 декабря 2018 года. Ответственными назначены глава МВД Владимир Колокольцев, министр труда Максим Топилин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр науки и высшего образования Михаил Котюков и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.