Названы самые популярные имена в Москве в 2018 году

Александр и Максим, Мария и Анна - так наиболее часто называют своих детей москвичи в нынешнем году.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Наверняка у каждого найдется знакомый или родственник с таким именем — в Москве представили список самых популярных имен в нынешнем году.

"Самыми популярными именами для мальчиков стали — Александр, Михаил, Максим, Даниил, Артем", — заявил представитель пресс-службы московского управления ЗАГС, которого цитирует РИА Новости

По данным столичного ЗАГС, для новорожденных девочек по-прежнему самым популярным именем в текущем году остается София, в тройку популярных среди москвичей имен также входят Мария и Анна, далее по популярности следует имя Алиса.

В прошлом году в столичном управлении ЗАГС заявили, что имя Александр уже 15 лет подряд остается самым популярным для новорожденных мальчиков в Москве. Динамика в 2018 году сильно не изменилась: в 2017-м среди распространенных мужских имен также были Михаил, Артем, Максим, Даниил, Иван, Дмитрий, Кирилл, Матвей.

Для девочек лидером в прошлом году также стало имя София. Еще москвичи часто называли девочек именами Мария, Анна, Алиса, Виктория, Анастасия, Александра, Елизавета и Дарья.