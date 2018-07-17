В Волгодонске откроют памятник другу Петра Первого

Ранее президент Молдовы Игорь Додон участвовал и в закладке первого камня этого монумента.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон примет участие в церемонии открытия памятника Петру Первому и Дмитрию Кантемиру в Ростовской области, на берегу реки Дон.

© Sputnik / РИА Новости Как царь Петр выручил господаря Кантемира

Как сообщают российские СМИ, монумент будет открыт в городе Волгодонске 30 июля.

Отмечается, что камень в основание будущего памятника был заложен два года назад. Додон также принимал участие в этом мероприятии.

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Памятник будет изображать Дмитрия Кантемира, преподносящего Петру Великому виноградную лозу. Монумент решили установить в Волгодонске, потому что именно в его окрестностях по указу русского царя казаки начали сажать виноградную лозу, привезенную из четырех стран, в том числе и из Молдовы.

Инициатором создания монумента выступил Союз дружбы России и Молдовы.