Помощника машиниста осудили за гибель гражданки Молдовы в Подмосковье

В Московской области больше года назад произошла страшная трагедия - суд вынес приговор.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. В Подмосковье суд приговорил 30-летнего помощника машиниста электропоезда к трем годам лишения свободы условно за действия, повлекшие по неосторожности гибель 38-летней гражданки Молдовы.

По сообщению российских СМИ, в конце апреля 2017 года электропоезд сообщением "Крюково-Москва-Пассажирская" остановился на платформе станции Крюково. Когда одни пассажиры сходили на перрон, а другие заходили в поезд, помощник машиниста, не убедившись в отсутствии препятствий, дал команду закрыть автоматические двери состава. Но двери зажали ногу женщины. Та пыталась открыть двери руками, но потеряла равновесие и упала в пространство между вагоном и платформой.

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Поезд начал движение, и пассажирка, по данным следствия, "получила травмы не совместимые с жизнью и погибла".

Смягчающим обстоятельством, которое, видимо, и привело к условной форме приговора, стал тот факт, что линия платформы, где произошла трагедия, не прямая, а идет по дуге. Следовательно, обвиняемый не смог видеть весь перрон.