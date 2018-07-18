В Россию из Словакии экстрадировали члена банды Басаева

В Россию экстрадирован Аслан Яндиев, причастный к терактам во Владикавказе 2006 года.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. В Россию из Словакии экстрадировали Аслана Яндиева — члена банды Шамиля Басаева. Яндиева подозревают в причастности к серии резонансных терактов во Владикавказе в 2006 году, сообщает РИА Новости.

"Федеральной службой безопасности совместно с Генпрокуратурой, НЦБ Интерпола МВД и ФСИН организована экстрадиция из Словакии на территорию России члена бандгруппы Шамиля Басаева, гражданина РФ Яндиева Аслана Ахметовича, 1978 года рождения, находящегося в международном розыске", — говорится в сообщении ФСБ.

Согласно сообщению, разыскиваемый причастен к организации и совершению в 2006 году серии терактов с применением самодельных взрывных устройств большой мощности на территории городского парка и в развлекательном центре Владикавказа, повлекших жертвы среди гражданского населения.

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Скрываясь от уголовного преследования, в 2010 году Яндиев выехал за рубеж по поддельным документам и предпринимал попытки легализации на территории Швейцарии, Голландии и других европейских государств, уточняется в сообщении. В 2011 году он был задержан в Словакии.

"В целях срыва экстрадиции фигурант в течение семи лет через адвокатов пытался опротестовывать решение о его выдаче в Россию, ссылаясь на необоснованность предъявляемых ему обвинений", — отмечается в сообщении.

Представленные доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили судебным органам Словакии вынести окончательное решение об экстрадиции Яндиева. Семнадцатого июля 2018 года авиарейсом "Братислава-Москва" он был экстрадирован в РФ, добавляется в сообщении.