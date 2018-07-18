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Охранный периметр исправительной колонии

Femida never sleeps: обидчики диджея Smash шокированы жестоким приговором

© Sputnik / Ivan Rudnev
В России
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Два года лишения свободы, такой приговор вынесен судом в отношении экс-депутата Пермского края Александра Телепнева и его товарища Сергея Ванкевича. Обвиняемые шокированы таким вердиктом.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Завершилась судебная эпопея вокруг скандала с экс-депутатом Пермского края Александра Чепкасова и его приятеля Сергея Ванкевича, избивших популярного DJ Smash (автора хитов Moscow Never Sleeps, "Волна", Feel The Summer, Angels и др.) в ночном клубе. Судебная инстанция вынесла 18 июля агрессорам приговор: два года лишения свободы в колонии-поселении.

"Ленинский районный суд Перми в среду признал виновными Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича в совершении преступления, предусмотренного статьей 112 части 2 пункта "г", "д" УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений"), и приговорил их к лишению свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении", — отметили в суде.

Приговор шокировал обвиняемых. По словам адвоката экс-депутата Александра Чепкасова, его подзащитный "пока в растерянности". Скорее всего, он воспользуются возможностью подать апелляцию на вынесенное судом решение.

По версии следствия, конфликт между потерпевшим и обвиняемыми произошел в феврале в пермском ночном клубе "Дом Культуры". После отказа сделать повторное селфи Ванкевич уронил на пол DJ Smash (Андрея Ширмана), подоспевший к ним Телепнев нанес музыканту два удара, а затем нападавшего поддержал сам Ванкевич. Во время драки DJ Smash получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели.

Судебный процесс по делу начался 29 июня. В ходе прошедших заседаний свои версии произошедшего конфликта озвучили сам потерпевший, свидетели и обвиняемые.

Назначая наказание, суд поддержал позицию гособвинения в том, что вина подсудимых доказана в полном объеме, и приговорил их к реальному сроку, как того и просила прокуратура. Однако требуемые три с половиной года были заменены двумя годами заключения для каждого из подсудимых.

Комментируя решение суда, старший помощник прокурора Перми Анастасия Мамошина предположила, что государственное обвинение согласится с приговором.

"Но, безусловно, когда мы изучим сам текст приговора, мы обсудим необходимость подачи апелляции", — сказала Мамошина.

 

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Теги:
dj smash, скандал, обвинение, драка, суд, Общество
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