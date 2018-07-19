В России нашли "птицу счастья" и провели операцию по ее спасению

Речь идет о представителе пернатых, исчезающих в дикой природе - восточном широкороте.

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Пока тысячи людей гоняются по миру в поисках "птицы счастья", сотрудники национального парка "Земля леопарда" спасли одну из самых красивых разновидностей пернатых, обитающих в дикой природе. Об этом сообщило РИА Новости.

Речь идет о восточном широкороте — уникальной птице, довольно редкой в России. Численность широкорота за последние десятилетия значительно сократилась.

Широкорот распространен в Индии, Японии, Китае и даже в Австралии. Приморский край и юг Хабаровского края являются северной границей ареала.

Приморскую "синюю птицу" с травмой нашли в центральной части нацпарка у дороги, у нее практически отсутствовал хвост. Пернатый мог стать жертвой атаки хищника либо был случайно задет проезжающим автомобилем.

В течение нескольких дней птица приходила в себя, поврежденный хвост начал быстро восстанавливаться.

© Photo: "Земля леопарда" / Виолетта Дзизюрова Спасенный восточный широкорот в национальном парке "Земля леопарда"

Сотрудники даже прозвали найденыша "птицей счастья". Кстати, на английском языке восточного широкорота называют "долларовой птицей" из-за узора под крыльями.

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После нескольких тренировочных полетов широкорот смог твердо "встать на крыло" и улететь.