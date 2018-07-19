Путин рассказал о вариантах изменения отношений с США

Российский лидер отметил, что движение по пути позитивных изменений в отношениях с Соединенными Штатами начато.

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. В США есть силы, которые с легкостью готовы принести в жертву отношения с Россией, однако движение к позитивным изменениям в отношениях с заокеанской державой начато. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании российских послов и постпредов, прошедшем в МИД РФ.

"Нужна другая позитивная повестка, нацеленная на совместную работу, на поиск точек соприкосновения. Мы говорили об этом, конечно, и на встрече с президентом США Дональдом Трампом. При всей разнице взглядов мы сошлись во мнении, что российско-американские отношения находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, по многим параметрам даже хуже, чем во времена "холодной войны", — заявил Путин.

Он отметил, что накопившиеся за годы проблемы не решить за несколько часов. "На это никто и не рассчитывал, тем не менее, полагаю, что путь к позитивным изменениям начат", — подчеркнул российский лидер.

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Президент отметил важность состоявшейся полноформатной встречи в Хельсинки с лидером США Дональдом Трампом, которая "была в целом успешной, привела к полезным договоренностям".

"Мы видим, что в Соединенных Штатах есть силы, которые с легкостью готовы принести в жертву российско-американские отношения, в жертву своим амбициям в ходе внутриполитической борьбы в Америке", — добавил Путин.

Развивая эту мысль, президент России отметил, что эти силы "готовы жертвовать вопросами обеспечения своей собственной безопасности", интересами своих союзников в Европе и на Ближнем Востоке.

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"В частности, например, имею в виду интересы государства Израиль, ведь мы говорили, в том числе, и об обеспечении безопасности на Голанах в ходе операции в Сирии. Судя по всему, это никого не интересует", — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что они также готовы жертвовать интересами своего бизнеса, который теряет контракты и российский рынок.

"Готовы жертвовать рабочими местами в самих Соединенных Штатах, пускай немногочисленными, но все-таки имеющимися в связи с кооперацией с российскими партнерами. Счет идет на десятки тысяч, а может быть, даже пойдет на сотни тысяч", — заключил президент России.