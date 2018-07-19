Назначен сопредседатель российско-молдавской межправкомиссии

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Утвердить министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева председателем российской части межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Молдова, освободив от этих обязанностей Дмитрия Рогозина", — говорится в тексте распоряжения.

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Президент России Владимир Путин 12 июля подписал указ о назначении вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой. В этом же документе говорится о признании устаревшим указа президента РФ от 21 марта и 2 августа 2012 года "О специальном представителе президента РФ по Приднестровью".

Пост спецпредставителя президента РФ по Приднестровью занимал нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в бытность вице-премьером. Он был назначен спецпредставителем президента в 2012 году, когда президентский пост занимал Дмитрий Медведев. Также Рогозин занимал пост сопредседателя межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Молдовой и Россией.

Ранее молдавский лидер Игорь Додон заявлял, что Козак не будет сопредседателем молдавско-российской межправкомиссии, эту должность, по его словам, должен занять Патрушев.