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В.В.Маяковский

Маяковский жив, потому что мы его будем помнить вечно

© Sputnik / РИА Новости
В России
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Сто двадцать пять лет назад родился русский и советский поэт и драматург Владимир Маяковский (1893-1930), чье творчество актуально и в наши дни.

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Русский советский поэт и драматург Владимир Владимирович Маяковский родился 19 июля (7 июля по старому стилю) 1893 года в селе Багдади Кутаисской губернии России (ныне Грузия) в семье лесничего.

Его отец происходил из запорожских казаков, прадед отца был полковым есаулом Черноморских войск, что дало ему право получить звание дворянина. Мать поэта была дочерью капитана Кубанского пехотного полка. У Маяковских также росли две дочери. 

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С 1902 года Владимир Маяковский учился в гимназии в Кутаиси, затем в Москве, куда в 1906 году после смерти отца переехал вместе с матерью и сестрами. Курса гимназии не окончил. В конце 1907 – начале 1908 года вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию (большевиков).

В 1908-1909 годах учился в подготовительном классе Строгановского художественно-промышленного училища (ныне Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова). После учебы в студии художника Станислава Жуковского и у художника Петра Келина в 1911 году Маяковский поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества. В 1914 году он был исключен из учебного заведения за публичные выступления.

Владимир Маяковский выступает в санатории Таласса в Евпатории летом 1926 года
© Фото с сайта v-v-mayakovsky.ru
Владимир Маяковский выступает в санатории "Таласса" в Евпатории летом 1926 года

Маяковский принимал участие в подпольной работе. Трижды подвергался арестам, 11 месяцев провел в одиночной камере Бутырской тюрьмы, откуда был освобожден в январе 1910 года на поруки матери, после чего вышел из партии.

Его первые стихотворные опыты относятся к 1910 году, когда будущий поэт пребывал в Бутырской тюрьме, куда его посадили за то, что принимал участие в подпольной работе. 

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В 1912 году Маяковский опубликовал первое стихотворение "Ночь" в футуристическом сборнике "Пощечина общественному вкусу". Принимал участие в художественных выставках современного искусства, выступал с чтением своих стихов.

В 1913 году вышел его первый сборник "Я". В декабре 1913 года в петербургском театре "Луна-парк" была поставлена при участии автора трагедия Маяковского "Владимир Маяковский", в которой поэт исполнил главную роль.

МАЯКОВСКИЙ БРИК
© Sputnik / РИА Новости
МАЯКОВСКИЙ БРИК

Маяковский вместе с членами группы кубофутуристов, пытавшихся воплотить изобразительные принципы французских художников-кубистов и поэтические установки итальянских футуристов (отказ от всех традиций), активно участвовал в "футуристических турне" по России — коллективных выступлениях с лекциями и чтением стихов.

В 1915-1917 годах он был призван в Петроградскую военно-автомобильную школу, где служил чертежником, в 1917 году был награжден медалью "За усердие".

В этот период вышли его поэмы "Облако в штанах" (1915), "Флейта-позвоночник" (1916), "Человек" (1916-1917).

В 1916 году вышел его стихотворный сборник "Простое, как мычание", где поэт попытался собрать воедино стихи, опубликованные ранее. Через год была опубликована поэма "Война и мир". 

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В день Октябрьской революции 1917 года Маяковский был в Смольном, где находился штаб восстания. Он был одним из первых деятелей культуры и искусства, кто откликнулся на призыв советской власти сотрудничать с ней; участвовал в первых совещаниях и собраниях представителей культуры. В это время были опубликованы "Наш марш", "Ода революции".

Пьеса "Мистерия-Буфф" была написана в 1917-1918 годах (вторая редакция – 1921) и поставлена к первой годовщине октябрьского переворота самим автором (Маяковский также участвовал в создании костюмов и декораций и исполнил несколько ролей).

В декабре 1918 года во время выступления в Матросском театре в Петрограде впервые прозвучал его "Левый марш". В 1919 году он работал над поэмой "150 000 000".

В марте 1919 года Маяковский переехал в Москву, где с октября 1919 года по февраль 1922 года активно сотрудничал с РОСТА (Российское телеграфное агентство) над текстами и рисунками для "Окон сатиры". Им были сделаны рисунки для 400 с лишним плакатов и для более 600 плакатов написаны тексты.

В 1920-х годах Маяковский активно работал (в сотрудничестве с Александром Родченко) над рекламой и дизайном упаковки (трест "Моссельпром", "Резинотрест", ГУМ и др.), сотрудничал со многими периодическими изданиями.

Поэт стал организатором группы "Комфут" (коммунистический футуризм, 1918), а также "Левого фронта искусств" (ЛЕФ, 1923). В 1923‒1925 годах редактировал журнал "ЛЕФ", с 1927по 1928 год – "Новый ЛЕФ". 

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В 1922-1929 годах Маяковский совершил поездки за границу: восемь раз в Западную Европу и один раз в Америку (Куба, Мексика, США). Написал поэмы "Люблю" (1922), "Про это" (1923), сборник стихотворений "Испания. Океан. Гавана. Мексика. Америка" (1926).

В конце 1920-х годов также появились стихотворения "Товарищу Нетте, пароходу и человеку", "Сергею Есенину" (оба 1926), "Стихи о советском паспорте" (1929) и др. Советской критикой были отмечены поэмы "Владимир Ильич Ленин" (1924) и "Хорошо!" (1927). Пьесы "Клоп" (1928, поставлена в 1929) и "Баня" (1929, поставлена в 1930) были написаны для театра Всеволода Мейерхольда. В 1930 году Маяковский представил поэму "Во весь голос".

Наряду с поэтической деятельностью он работал в кино. Он написал сценарии к кинолентам "Погоня за славой" (1913), "Закованная фильмой" (1918), "Не для денег родившийся" (1918), "На фронт" (1920), "Трое" (1928), "Октябрюхов и Декабрюхов" (1928).

В фильме "Барышня и хулиган" (1918) Маяковский выступил как режиссер, сценарист и исполнитель главной роли. Также он сыграл демона в короткометражном фильме "Драма в кабаре футуристов №13" (1914), исполнил главные роли в картинах "Закованная фильмой" и "Не для денег родившийся". 

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В феврале 1930 года, выйдя из состава РЕФ (Революционный фронт искусства, в который реорганизовался ЛЕФ), Маяковский вступил в РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей). Многие из литературных соратников порвали с поэтом отношения. В эти же дни открылась выставка "20 лет работы Маяковского". Ее игнорировали и партийное руководство, и бывшие коллеги по ЛЕФ (РЕФ).

Отчуждение и общественная травля усугублялись личной драмой поэта.

14 апреля 1930 года в своей рабочей комнате в Лубянском проезде в Москве Владимир Маяковский покончил жизнь самоубийством. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Но до сих пор нет точного знания, как это произошло. Версий много. Но жизнь Маяковского стала для любителей поэзии еще одной возможностью проникнуть в поэтику, которая представляла не только политическую картину меняющегося времени, но и тонкую, глубокую лирику, несмотря на то, что любовь и острые чувства всегда хранились в душе поэта и миллионной аудитории, которая распространилась на многие страны мира.

Его поэзия уникальна, Маяковский всегда мог глубокое государственное обогатить эмоциями человека. Он был искренен и всегда чувствовал то, что он предлагал своему читателю. И вряд ли найдется человек, которые бы не слышал его имени. Его читали, учили наизусть, но и… выражалось недовольство тех, кто был не на его политической позиции. Его жизнь и поэзию нельзя причислить  к легкому творчеству и легкой жизни. Острые человеческие переживания, часто сложные чувства, которые отмечали его личную жизнь, нападки тех, кто не дорос до его творчества, его всегда глубоко огорчали, но он оставался поэтом, гражданином и человеком, который ни разу не предал свое мировоззрение. 

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Теги:
Владимир Маяковский, Общество
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