Путин: спорт в России находится на подъеме

По словам президента России Владимира Путина, массовые спортивные мероприятия стали хорошей традицией и востребованной инициативой, которая объединяет людей по всей стране.

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин отметил высокое развитие спорта в РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Сегодня в России спорт – на подъёме. Мы с успехом проводим самые авторитетные мировые первенства, создаём удобную и качественную спортивную инфраструктуру, стремимся, чтобы к активному, здоровому образу жизни приобщалась молодёжь", — говорится в сообщении.

По словам главы российского государства, массовые спортивные мероприятия стали хорошей традицией и востребованной инициативой, которая объединяет людей по всей стране.