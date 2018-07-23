Карасин: встреча политдиректоров "нормандской четверки" пройдет в Берлине

Переговоры политдиректоров "нормандской четверки" пройдет на этой неделе в Берлине.

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Встреча на уровне политдиректоров "нормандской четверки" пройдет в конце этой недели в Берлине, на ней предполагается обсудить реализацию "минских соглашений", заявил журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, которого цитирует РИА Новости.

"В конце этой недели должна состояться на уровне политдиректоров стран "нормандской четверки" встреча в Берлине, где мы будем говорить о том, как нам продвигать вперед реализацию "минских договоренностей", — отметил Карасин.