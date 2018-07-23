Москва возглавила рейтинг ООН по оказанию электронных услуг

В последнее время Москва достигла значительных успехов в развитии электронных сервисов, как итог - первое место российская столица стала лидером рейтинга ООН.

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил мэра Москвы Сергея Cобянина с лидерством российской столицы в рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг горожанам, пишет РИА Новости.

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Как сказал Медведев на встрече с Собяниным, в последнее время Москва достигла значительных успехов в развитии электронных сервисов, что и привело к первому месту в рейтинге ООН.

"Это признание того, что было сделано за последние годы. Это очень хороший результат, потому что победить другие города в этом соревновании дорогого стоит, это признание того, что электронным сервисам, которые помогают жить очень большому количеству, вы уделяли и уделяете самое пристальное внимание", — сказал Медведев.

Собянин отметил, что в рейтинге участвовало 40 городов, на что Медведев уточнил, что речь идет о мировых столицах.

Мэр Москвы напомнил, что в городе работает система вовлечения горожан в управление столицей – "активный гражданин", где зарегистрированы два миллиона человек. Кроме того, по словам Собянина, горожане сами контролируют систему оказания услуг с помощью портала "Наш город", где насчитывается более одного миллиона участников.