Важная информация о расписании поездов в России: грядут изменения

Уже с августа данные о времени прибытия и отправления поездов будут указываться иначе.

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. С 1 августа отправление и прибытие поездов на железнодорожных вокзалах в России будет указываться по местному времени. Об этом сообщили в среду в РЖД.

Как уточнили в компании, это сделано "для улучшения качества обслуживания пассажиров".

"Теперь информация о прибытии и отправлении поездов будет отображаться на электронных табло, платформенных указателях и вокзальных часах, а также транслироваться по громкоговорящей связи по местному времени (ранее указывалось московское время). Нововведение вступает в силу с 1 августа 2018 года. В настоящее время ОАО "РЖД" проводит технические работы по изменению действующей информационной системы", — сказано в сообщении.

В мае было объявлено о том, что на билетах поездов теперь будет указываться местное время. Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах.

Таким образом, с 1 августа на всех информационных носителях холдинга "РЖД" сведения о расписании движения поездов как дальнего, так и пригородного сообщения будут отображаться по местному времени, соответствующему часовым поясам субъектов Российской Федерации.