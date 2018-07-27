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Иосиф Кобзон

Жена Кобзона рассказала о его состоянии

© Sputnik / Miroslav Rotari
В России
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Нелли Кобзон подтвердила информацию о том, что ее муж лечится в больнице, но речь идет о плановых процедурах.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Первый зампред комитета Госдумы по культуре, эстрадный певец Иосиф Кобзон, был госпитализирован в четверг вечером, сообщают российские СМИ, с ссылкой на знакомых и родственников артиста.

Иосиф Кобзон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кобзон спел в Кишиневе по-молдавски

Информация о самочувствии народного артиста поступает самая разная. Некоторые издания сообщают, о его тяжелом состоянии, а ряд СМИ, ссылаясь на источники отмечают, что исполнитель находится не в критическом состоянии.

Так, супруга певца Нелли Кобзон подтвердила информацию о том, что он лечится в больнице, но речь идет о плановых процедурах.

"С Иосифом Давыдовичем все хорошо. Я не знаю, откуда взялись такие слухи. Он бывает в больнице, но это плановые процедуры. Я общаюсь с ним каждый день и в курсе всего происходящего. Он жив и здоров. Да, в больнице почти каждую неделю, но это по плану", — приводит ее слова телеканал RT.

О госпитализации артиста сообщил РИА Новости источник в российской Госдуме.

"Он госпитализирован. Кобзон поправится.Он сильный и всегда побеждает", — сказал собеседник.

В июне СМИ сообщали, что певец был госпитализирован в один из московских онкологических центров с жалобами на ухудшение здоровья. Напомним, что 80-летнему певцу в 2005 году диагностировали рак. Он перенес несколько операций, в том числе по удалению мочевого пузыря. Сейчас он проходит курс химиотерапии.

Кобзон — советский и российский эстрадный певец, депутат Госдумы РФ. Лауреат Государственной премии СССР (1984), премии Ленинского комсомола (1976), премии правительства РФ (2011). Информация о том, что Кобзон попал в больницу из-за проблем с сердцем, появлялась также и в апреле текущего года.

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