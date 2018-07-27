СМИ: Кобзона подключили к аппарату искусственного дыхания

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон, госпитализированный в четверг, подключен к аппарату искусственного дыхания. Информацию об этом передал телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кобзон спел в Кишиневе по-молдавски

Сообщается, что врачи оценивают состояние Кобзона, как стабильно тяжелое.

По информации СМИ, эстрадного певца перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Других подробностей о здоровье Кобзона не сообщается.

Ранее супруга певца Нелли Кобзон подтвердила информацию о том, что он лечится в больнице, но речь, по ее словам, идет о плановых процедурах.

В июне СМИ сообщали, что певец был госпитализирован в один из московских онкологических центров с жалобами на ухудшение здоровья. Напомним, что 80-летнему певцу в 2005 году диагностировали рак. Он перенес несколько операций, в том числе по удалению мочевого пузыря. Сейчас он проходит курс химиотерапии.

Кобзон — советский и российский эстрадный певец, депутат Госдумы РФ. Лауреат Государственной премии СССР (1984), премии Ленинского комсомола (1976), премии правительства РФ (2011). Информация о том, что Кобзон попал в больницу из-за проблем с сердцем, появлялась также и в апреле текущего года.