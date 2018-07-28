Путин: современное общество заботится об упрочении нравственных опор

Об этом глава российского государства заявил в ходе праздничных мероприятий, приуроченных к 1030-летию Крещения Руси.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. В рамках празднования 1030-летия Крещения Руси президент РФ Владимир Путин заявил о том, что современному обществу необходимо заботится об упрочнении нравственных опор, а одна из главных ролей в этом процессе принадлежит неравнодушным гражданам России и благотворительным и просветительским организациям. Об этом сообщило РИА Новости.

"Народы, принявшие христианские истины как свои и как родные, смогли достичь небывалых высот в политике, искусстве, литературе, в науках и в хозяйственной деятельности, получили колоссальный опыт единения, который не раз, не один раз спасал, укреплял и поддерживал на самых суровых исторических переломах нашу родину", — сказал Путин.

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Он отметил, что это духовное наследие неподвластно времени.

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"Наш священный долг — сохранять и приумножать его для будущих поколений. Очень важно, что современное общество заботится об упрочении нравственных опор. Огромная роль здесь принадлежит благотворительным, просветительским организациям, ответственным и неравнодушным гражданам нашей страны", — добавил президент РФ.