Путин поприветствовал экипажи кораблей, участвующих в параде ВМФ в Петербурге

Президент России Владимир Путин принимает в воскресенье военно-морской парад в День ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин поприветствовал экипажи кораблей, которые принимают участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что президент обошел на катере парадную линию боевых кораблей, среди которых большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Иван Грен", судно связи "Иван Хурс", дизель-электрическая подлодка "Владикавказ", а также головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".

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Для прохода боевых кораблей в городе внепланово развели мосты. Суда с большим водоизмещением, которые не смогут пройти по Неве, находятся на рейде Кронштадта.

Также в небо над "северной столицей" России поднимутся десятки самолетов и вертолетов. Впервые будет показан уникальный разведывательный вертолет Ка-31Р.

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Россия в воскресенье отмечает День Военно-морского флота. Санкт-Петербург и Кронштадт принимают главный морской парад. В нем участвуют 41 корабль и более четырех тысяч моряков.