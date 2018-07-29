Путин: морская служба по плечу только храбрым и стойким людям

В ходе парада в честь дня ВМФ России, прошедшего в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин поблагодарил моряков за службу.

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Президент России выразил благодарность морякам ВМФ своей страны за службу, которую они несут, а так же за то, что "высоко держат звание неустрашимого и несокрушимого российского флота".

"Благодарю вас за службу, за то, что высоко держите звание неустрашимого и несокрушимого российского флота. С праздником! Ура!" — сказал Путин на параде в честь Дня ВМФ России.

Минобороны РФ Тихоокеанский флот РФ продемонстрировал свою мощь на учениях в Японском море

Глава государства отметил, что к военным морякам в России особое отношение.

"Потому что служба на море по плечу только храбрым и стойким людям, тем, кто знает цену отточенной выучке, жесткой дисциплине, сплоченности и благородству", — добавил президент.

Европа дрожит: новый российский "Калибр" разместят в Средиземном море>>>

Он подчеркнул, что эти качества в сочетании с современными знаниями и безупречным владением передовой военной техникой позволяют военным морякам решать самые сложные задачи.

"Российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, играет важную роль в обеспечении стратегического паритета", — отметил Путин.

Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России, прошел в это воскресенье в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадском рейде. В торжественном смотре были задействованы корабли, подводные лодки, катера, самолеты и вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Всего в параде приняли участие более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка четырех тысяч военнослужащих.